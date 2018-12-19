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19.12.2018 17:54
Рубрика: Власть

Спикер Госдумы поставил задачи на следующую сессию

Текст: Татьяна Замахина
Госдума завершила осеннюю сессию. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за совместную работу и поставил ряд задач на будущее.

Завершение работы в этом году совпало с 25-летнем Конституции Российской Федерации и первых выборов Государственной Думы, напомнил коллегам Вячеслав Володин.

- За четверть века изменилось общество, стали другими требования к качеству принимаемых законов, к контролю за их исполнением, к диалогу с избирателями, - отметил председатель ГД.

Он назвал рост доверия граждан к законам главным показателем для депутатов. "В сентябре Фонд "Общественное мнение" провел исследование, в ходе которого 53 процента опрошенных граждан оценили российские законы положительно, - сообщил глава нижней палаты. - Четыре года назад так считали менее половины участников опроса - 46 процентов. В 2001 году - всего 28 процентов".

Фото: Depositphotos
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Депутатам и в дальнейшем надо работать над повышением качества законотворчества. В следующем году с этой целью необходимо улучшить эффективность работы профильных комитетов ГД. Ведь именно в комитетах проходит основная законотворческая работа, пояснил глава нижней палаты.

Споры вокруг законопроектов, а также случаи, когда откладывается их рассмотрение, связаны во многом с недоработкой на уровне профильного комитета. "Не провели детальное обсуждение, не запрашивали мнение экспертов, не провели оценку регулирующего воздействия", - добавил Володин.

Для комитетов надо закрепить пошаговый план мероприятий обеспечения их деятельности, а также требования, которые должны повысить ответственность работы. В частности, нужно, чтобы комитеты "создали на своих площадках в обязательном порядке экспертные структуры", сказал Володин. Кроме того, необходимо выстроить взаимодействие комитетов с региональными заксобраниями.

У спикера Госдумы было предложение и к правительству - совместно выработать механизм рассмотрения министерствами вопросов и предложений по проблемным темам, которые депутаты озвучивают на пленарных заседаниях. Дело в том, что большинство этих обращений адресуется тому или иному министерству, пояснил Володин. По мнению политика, процедура, которая обяжет и законодателей, и исполнительную власть приводить эти обращения к конкретному результату, поможет эффективнее решать проблемы граждан. Председатель Госдумы, кроме того, подробно остановился на международной повестке. В следующем году он ожидает активизации контактов нижней палаты с парламентами других стран.

"На будущий год ожидаются визиты делегаций парламентов ведущих европейских стран Испании, Италии, Франции. Нашу делегацию на днях пригласил Бундестаг Германии", - сказал Володин. При этом спикер Госдумы дал понять, что пока не видит оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления финансирования этой организации со стороны РФ.

Фото: Depositphotos.com
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"Мы видим, что ПАСЕ стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства устава Совета Европы, игнорируют принципы парламентаризма, - заявил он. - Пока положения регламента ПАСЕ не будут изменены, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а значит, и народы, которые представлены в Совете Европы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать".

На финальном заседании сессии также выступили лидеры фракций. Глава думских "единороссов" Сергей Неверов поделился мнением, что в рамках сессии удалось провести рассмотрение всех необходимых приоритетных законопроектов для формирования бюджетной политики и реализации национальных проектов РФ. "Важнейшей задачей остается также парламентский контроль и постоянный мониторинг государственных программ", - сказал Неверов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей речи, в частности, посоветовал в следующем году наконец "ввести прогрессивную шкалу". А глава либерал-демократов Владимир Жириновский - дать больше полномочий парламенту, а также отказаться от одномандатных округов.

Глава думских "справороссов" Сергей Миронов поделился мнением, что "качественно изменилась работа, обстановка, атмосфера в Государственной Думе седьмого созыва". "Теперь каждая фракция имеет право в сессии четыре приоритетных закона в обязательном порядке рассмотреть, это очень важно. А в предыдущих созывах годами, иногда созывами лежали законопроекты", - сравнил он.

За сессию Госдума провела 35 заседаний, которые проводились по графику, обновленному в пользу более активной работы депутатов с избирателями. За четыре месяца работы парламентарии действительно успели многое. Традиционным плодом труда, совместного с кабмином, стал бюджет России на следующие три года. Впервые за последние несколько лет удалось сформировать профицитную госсмету и при этом обеспечить все социальные обязательства государства. Вместе с правительством и экспертами парламентарии внесли изменения в пенсионное законодательство, что позволило обеспечить рост пенсий выше инфляции - и этому не помешает даже демографическая "яма". Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели ряд мер для смягчения решения по повышению пенсионного возраста. В частности, это досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. При этом парламентарии "начали с себя", приняв закон о возможности отказа от дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

В осеннюю сессию Госдума приняла ряд важных социальных инициатив - среди них закон о ежегодном повышении МРОТ, увеличенного до уровня прожиточного минимума.

К наиболее важным экономическим законам из осенней повестки относится введение в 2019-2028 годах эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Граждане смогут платить налог с доходов по серьезно сниженной ставке (4-6%), при этом избавившись от лишней бюрократии при общении с налоговиками.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Среди других заметных инициатив - отмена национального роуминга. Немало было принято резонансных законов в сфере регулирования информационного поля. Это, в частности, декриминализация так называемых лайков и репостов сообщений с признаками экстремизма, а также решение об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Кроме того, Роскомнадзор получил право оперативно блокировать т. н. "колумбайн-сообщества" (группы, пропагандирующие жестокость).

В осеннюю сессию Госдума вернулась к законопроектам, лежавшим в "портфеле" палаты долгие годы. В частности, это законопроект о любительском рыболовстве, который был принят в первом чтении еще в декабре 2013 года. Документ, в частности, закрепляет норму о бесплатном рыболовстве в личных целях на водоемах общего пользования.

Еще один думский "долгострой" - закон об ответственном обращении с животными, который под занавес сессии был принят спустя 8 лет после его внесения в нижнюю палату парламента. В окончательной версии депутаты учли пожелания зоозащитников, и документ получился сбалансированным.

Депутаты перестраивали свою работу не только в плане совершенствования графика. В частности, была отменена устаревшая норма о лишении парламентариев слова на заседаниях Госдумы за нарушения правил депутатской этики. По словам спикера Госдумы, такое решение было принято, чтобы "у каждого депутата было бы защищено право на выступление и мнение".

Согласно электронной системе обеспечения законодательной деятельности, с сентября в нижнюю палату было внесено около четырех сотен законопроектов. Рассмотрено же порядка пятисот законопроектов, включая те, что были внесены в прошлые сессии. Из них около 40 процентов законопроектов приняты в первом чтении, в втором - 10 и в третьем - около 35.

Парламентариев ожидает еще одна неделя работы в регионах, после чего они отправятся на новогодние "каникулы".

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, главное достижение депутатов в минувшую сессию - то, что удалось разгрести законодательные завалы, оставшиеся от предыдущих созывов. Во-вторых, депутаты применили практику достижения общественного согласия на слушаниях по реновации, пенсионному вопросу.

Еще один важный момент, который отметил Мухин, - то, что парламентариям удается успешно формировать взаимодействие с исполнительной вертикалью. Речь о реальном парламентском контроле над деятельностью министерств и ведомств. Наконец, последнее по порядку, но не по значению замечание - то, что депутаты стали более дисциплинированы и стали меньше прогуливать пленарные заседания.

Гораздо большее влияние теперь имеет и экспертное сообщество - соответственно, растет и качество работы самих парламентариев.

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