США начали вывод войск из Сирии, об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Но речь, по ее словам, идет не о прекращении борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а о переходе к следующей фазе кампании.

"Это не означает конца глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ, мы лишь возвращаем войска домой, чтобы перейти к следующей фазе кампании", - сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что Вашингтон и его союзники продолжат работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистов территории, финансирования и поддержки, а также чтобы перекрыть им границы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Мы победили ИГИЛ в Сирии, а это во время моего президентства была единственная причина, чтобы держать там наши войска".

Решение Вашингтона вывести войска из Сирии позволяет говорить о перспективе для политического урегулирования ситуации в стране, заявил МИД РФ.

По некоторым сведениям, войска могут быть выведены "немедленно". В настоящее время в Сирии насчитывается около 2 тысяч официальных американских военнослужащих.Инициатива Вашингтона вызвала удивление по всему миру. Замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд, например, считает заявление о победе над ИГИЛ "не соответствующим действительности". Во многих районах Сирии продолжаются бои с боевиками ИГИЛ.

Аналитики отмечают, что Трамп с начала президентства говорил о необходимости вывода войск и его шаг выглядит последовательным. Правда, американцы оставляют без поддержки своих союзников курдов, но уход военных не означает, что Сирию покинут многочисленные инструкторы и советники. Плюс, войска США есть в соседнем Ираке - там, видимо, игиловцев еще не победили.