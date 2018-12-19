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19.12.2018 04:26
Рубрика: В мире

Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа

Федеральный окружной суд Вашингтона постановил перенести вынесение приговора по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.

Судья Эмметт Салливан назначил на 13 марта 2019 года дату подготовки отчета защиты и обвинения о достигнутом прогрессе по делу Флинна. Слушания могут состояться в то же время или позже.

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Решение было принято для того, чтобы Флинн смог довести до конца сотрудничество с прокуратурой.

Майкл Флинн на заседании суда округа Колумбия признал себя виновным в том, что солгал на допросе относительно содержания его телефонного разговора в декабре 2016 года с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР, он согласился полностью сотрудничать со следствием.

Напомним, в феврале Флинн спустя два месяца пребывания в должности подал в отставку на фоне разразившегося скандала. Москва подтвердила, что разговор Флинна и Кисляка действительно был, однако содержание беседы передали неверно.

В мире США Происшествия Правосудие Суд Дональд Трамп
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