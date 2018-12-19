Трамп: США победили террористов в Сирии

Америка выполнила свою единственную задачу в Сирии, написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. "Мы победили ИГИЛ (запрещена в РФ - "РГ"), а это было единственной причиной, по которой наши войска там находятся во время моего президентства", - отметил он.

Как сообщила 19 декабря американская газета Washington Post, ссылаясь на источник в военных кругах, Вашингтон готовится начать немедленный вывод войск с территории Сирии. Напомним, США и их союзники проводят с 2014 года на территории Сирии военную операцию без санкции Дамаска. Сегодня на сирийской территории находятся порядка 2 тысяч американских военнослужащих.

При этом Washington Post отмечает, что информация о возможном выводе американских войск в кратчайшие сроки появилась после переговоров Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого турецкий лидер пригрозил начать наступление на курдов - союзников США. Вместе с тем официального подтверждения о выводе американских войск пока не было.