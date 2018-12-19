Трамп: Стена на границе с Мексикой будет "художественно оформленной"

Президент США Дональд Трамп пообещал, что стена, которую он планирует возвести на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов, будет красивой.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter. По его словам, демократы не хотят строить бетонную стену, но "мы строим не бетонную стену, а художественно оформленную конструкцию из стальных реек, сквозь которую можно прекрасно видеть", - заявил Трамп. По словам американского лидера, стена будет не только красивой, но и обеспечит гражданам США безопасность, пишет ТАСС.

Ради сооружения стены на американо-мексиканской границе Трамп, которому очень нужны на это деньги, готов даже к приостановке работы правительства. Речь идет о сумме в пять миллиардов долларов. Однако демократы согласны лишь на 1,3 миллиарда. По мнению экспертов, американский лидер и его противники в Конгрессе вряд ли смогут договориться.

Напомним, бюджет на 2019 финансовый год в США до сих пор не принят. И после 21 декабря работа правительства может быть приостановлена из-за отсутствия средств.