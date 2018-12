У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США

Американское интернет-издание We Are The Mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США. Расчеты журналистов показали, что одной субмарины - например, "Юрия Долгорукого", - достаточно для нанесения непоправимого ущерба американской армии и флоту.

Издание предположило, что наилучшая позиция для запуска ракет с российской подлодки находится в водах Мексиканского залива. Оттуда ракеты "Булава", дальностью полета которых превышает девять тысяч километров , смогут поразить все важные военные и коммуникационные центры на территории США. Прежде всего речь идет о Пентагоне, военно-морской базе в Кингс-Бей на юге Джорджии и военно-воздушной базе Уайтмен в Миссури.

"Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный. Это русская подводная лодка "Юрий Долгорукий", несущая на борту 16 ракет "Булава" с ядерными боеголовками", - так красочно американские журналисты описали начало выдуманной ими ядерной войны.

Они отметили, что каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью свыше 100 килотонн. Причем все ракеты "Булава" будут выпущены за одну минуту.

Издание считает, что расположенный внутри горы Шайенн штаб NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) уцелеет, а вот остальные объекты, в том числе бактериологический центр армии США Форт-Детрик, база АНБ в Форт-Мид, база корпуса морской пехоты США Куантико и другие будут уничтожены. Рассчитаны предполагаемые потери среди гражданского населения - сотни тысяч человек.

И все же такой сценарий журналисты считают маловероятным, ведь в случае нанесения удара по одной из ядерных держав начнется мировая война, победителей в которой не будет.

Отметим, что подобные сценарии регулярно появляются в американских СМИ. К примеру, в сентябре телеканал CNBC опубликовал статью о том, что российские атомные подлодки типа "Борей" неотразимым ударом смогут уничтожить США уже в 2024 году. В публикации говорилось, что, в отличие от традиционной баллистической ракеты, "Булава" способна нести до 10 ядерных и гиперзвуковых боевых блоков. По словам генерала ВВС США Джона Хайтена, выступавшего в марте в Сенате, "у нас нет никакой защиты против такого оружия".

Справка "РГ"

Подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей" могут передвигаться под водой со скоростью 29 узлов. Подлодка может погружаться на глубину до 450 метров. Автономность плавания - 90 суток. Экипаж - 107 человек. Вооружение субмарины составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы.