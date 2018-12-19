Участники ЕАЭС - о консолидации на мировом рынке

- В число важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входят повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, - отметил на саммите президент РФ Владимир Путин.
Цель ЕАЭС - создание внутри союза свободного экономического пространства, участники которого получают за счет этого более широкие возможности для развития. ЕАЭС декларирует равноправное участие, и это, по мнению экспертов, выгодно отличает его от того же Евросоюза, где каждый новый участник в обмен на доступ к европейскому рынку жертвует значимым сегментом собственной экономики и фактически теряет часть суверенитета.
Характерный пример - политика Евросоюза в области стандартизации. Единый подход к маркировке изделий, контролю качества и выполнению технологических процессов, безусловно, важен. Однако, по словам специалистов, в рамках ЕС под благим предлогом устанавливаются нормы, создающие непреодолимые преграды для сторонних производителей. Внедрение единых стандартов не всегда положительно сказывается на экономике стран, стремящихся присоединиться к Евросоюзу. Так, остро вопрос встал в отношении некоторых традиционных национальных продуктов питания: например, Латвия была вынуждена отказаться от копченостей, также не прошли по критериям Европы шведский "сюрстремминг" (консервированная сельдь) и итальянский "казу марцу" ("гнилой сыр"). Выдвигалась даже инициатива о запрете "на общем рынке" скандинавских булочек с корицей.
Практически то же самое можно наблюдать и на европейских непродовольственных рынках. Для многих бизнесменов и специалистов странным, например, выглядит запрет на использование стандартных баллонов для газа, воздушных шариков и надувных игрушек. Объясняются эти ограничения заботой о здоровье людей, однако выигрывают от них, странным образом, только определенные европейские компании.
В 1999 году Евросоюз принял директиву, запрещающую производство и импорт асбеста. Это позволило в итоге вытеснить Россию и Казахстан (ведущих мировых производителей хризотил-асбеста - безопасной разновидности этой группы минералов) с рынка стройматериалов ЕС. Более того, лоббистами были продавлены законы, обязывающие домовладельцев демонтировать асбестосодержащие изделия и заменить их на синтетические аналоги. Ограничивая использование хризотил-асбеста, законодатели так или иначе "аргументируют" запреты, а между тем убедительных данных об опасности именно этого минерала при соблюдении типичных для подобных веществ мер предосторожности просто не существует.
Бенефициары подобных запретов пытаются расширить свое влияние на международных рынках. Фактически политика Евросоюза направлена не на защиту интересов национальных компаний, а скорее против других стран, включая Россию и государства - члены ЕАЭС. В случае с хризотил-асбестом, например, речь идет не только о перспективах горнодобывающей отрасли в этих странах, но и о производстве широкого спектра качественных изделий (шифер, хризотилцементные трубы, фасадные плиты, стеновые панели и многое другое), используемых для строительства доступного жилья. В хризотиловой отрасли в ЕАЭС занято больше 30 тысяч человек. Многие из них проживают в моногородах, где судьбы сотен семей зависят от градообразующего производства.
Вопрос о включении хризотил-асбеста в запретительный список "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" поднимается фактически на каждом совещании Конференции сторон Роттердамской конвенции. Внесение хризотила в этот документ де-факто будет означать его исключение из международной торговли. В 2019 году предложение о запрете минерала будет озвучено в седьмой раз подряд. В предыдущие годы решение принималось в пользу хризотила, в том числе и благодаря коллегам по ЕАЭС. В 2017 году против запрета голосовали семь стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия.
В сентябре прошла международная научно-практическая конференция "Хризотил и безопасность", состоявшаяся в Астане, на которой ученые в очередной раз доказали возможность контролируемого использования минерала. Результаты международных и отечественных исследований, оценивающих влияние хризотил-асбеста на здоровье человека и окружающую среду, являются весомым аргументом для формирования позиции наших стран в отношении хризотила на международной арене, - подтвердили участники рынка.
Сегодня, учитывая нарастающее санкционное давление и попытки дестабилизировать экономику России, странам - участницам ЕАЭС как никогда важно сохранять консолидированную позицию по всем вопросам, касающимся международных стандартов и регулятивных решений, в том числе и по вопросу использования хризотилового асбеста. Скоординированность действий - залог устойчивости всех членов ЕАЭС на мировом рынке в будущем.