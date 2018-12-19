Участники ЕАЭС - о консолидации на мировом рынке

Декабрьский саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошел под знаком полного взаимопонимания стран-участниц. Лидеры государств согласовали программу формирования общих рынков нефти и газа, обсудили создание единой платежной системы и целый ряд других стратегических вопросов. Итогом саммита стало подписание декларации о развитии интеграции в рамках ЕАЭС. Важность этого документа очевидна, говорят аналитики. Налаживание взаимодействия между странами-участницами - приоритетная задача, от решения которой зависят экономические перспективы всех стран - членов союза. Конечно, такое сближение не нравится западным конкурентам. Поэтому наши страны должны стоять единым фронтом и действовать максимально согласованно, отметили участники встречи.

- В число важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входят повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, - отметил на саммите президент РФ Владимир Путин.

Цель ЕАЭС - создание внутри союза свободного экономического пространства, участники которого получают за счет этого более широкие возможности для развития. ЕАЭС декларирует равноправное участие, и это, по мнению экспертов, выгодно отличает его от того же Евросоюза, где каждый новый участник в обмен на доступ к европейскому рынку жертвует значимым сегментом собственной экономики и фактически теряет часть суверенитета.

Характерный пример - политика Евросоюза в области стандартизации. Единый подход к маркировке изделий, контролю качества и выполнению технологических процессов, безусловно, важен. Однако, по словам специалистов, в рамках ЕС под благим предлогом устанавливаются нормы, создающие непреодолимые преграды для сторонних производителей. Внедрение единых стандартов не всегда положительно сказывается на экономике стран, стремящихся присоединиться к Евросоюзу. Так, остро вопрос встал в отношении некоторых традиционных национальных продуктов питания: например, Латвия была вынуждена отказаться от копченостей, также не прошли по критериям Европы шведский "сюрстремминг" (консервированная сельдь) и итальянский "казу марцу" ("гнилой сыр"). Выдвигалась даже инициатива о запрете "на общем рынке" скандинавских булочек с корицей.

Практически то же самое можно наблюдать и на европейских непродовольственных рынках. Для многих бизнесменов и специалистов странным, например, выглядит запрет на использование стандартных баллонов для газа, воздушных шариков и надувных игрушек. Объясняются эти ограничения заботой о здоровье людей, однако выигрывают от них, странным образом, только определенные европейские компании.

В 1999 году Евросоюз принял директиву, запрещающую производство и импорт асбеста. Это позволило в итоге вытеснить Россию и Казахстан (ведущих мировых производителей хризотил-асбеста - безопасной разновидности этой группы минералов) с рынка стройматериалов ЕС. Более того, лоббистами были продавлены законы, обязывающие домовладельцев демонтировать асбестосодержащие изделия и заменить их на синтетические аналоги. Ограничивая использование хризотил-асбеста, законодатели так или иначе "аргументируют" запреты, а между тем убедительных данных об опасности именно этого минерала при соблюдении типичных для подобных веществ мер предосторожности просто не существует.

Ученые доказали возможность контролируемого использования хризотил-асбеста

Бенефициары подобных запретов пытаются расширить свое влияние на международных рынках. Фактически политика Евросоюза направлена не на защиту интересов национальных компаний, а скорее против других стран, включая Россию и государства - члены ЕАЭС. В случае с хризотил-асбестом, например, речь идет не только о перспективах горнодобывающей отрасли в этих странах, но и о производстве широкого спектра качественных изделий (шифер, хризотилцементные трубы, фасадные плиты, стеновые панели и многое другое), используемых для строительства доступного жилья. В хризотиловой отрасли в ЕАЭС занято больше 30 тысяч человек. Многие из них проживают в моногородах, где судьбы сотен семей зависят от градообразующего производства.

Вопрос о включении хризотил-асбеста в запретительный список "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" поднимается фактически на каждом совещании Конференции сторон Роттердамской конвенции. Внесение хризотила в этот документ де-факто будет означать его исключение из международной торговли. В 2019 году предложение о запрете минерала будет озвучено в седьмой раз подряд. В предыдущие годы решение принималось в пользу хризотила, в том числе и благодаря коллегам по ЕАЭС. В 2017 году против запрета голосовали семь стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия.

В сентябре прошла международная научно-практическая конференция "Хризотил и безопасность", состоявшаяся в Астане, на которой ученые в очередной раз доказали возможность контролируемого использования минерала. Результаты международных и отечественных исследований, оценивающих влияние хризотил-асбеста на здоровье человека и окружающую среду, являются весомым аргументом для формирования позиции наших стран в отношении хризотила на международной арене, - подтвердили участники рынка.

Сегодня, учитывая нарастающее санкционное давление и попытки дестабилизировать экономику России, странам - участницам ЕАЭС как никогда важно сохранять консолидированную позицию по всем вопросам, касающимся международных стандартов и регулятивных решений, в том числе и по вопросу использования хризотилового асбеста. Скоординированность действий - залог устойчивости всех членов ЕАЭС на мировом рынке в будущем.