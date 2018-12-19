Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив

Украина не планирует отказываться от идеи снова направить свои военные корабли через Керченский пролив. Кроме того, Киев не отказывается и от идеи уничтожить Крымский мост.

Об этом заявил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, "если Украина остановится, то Россия захватит Азовское море".

Турчинов также пообещал, что новая попытка кораблей ВМС Украины пройти через пролив последует в ближайшее время. Также Турчинов пригласил представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций принять участие в переходе на украинских кораблях.

Ранее ВМС Украины предприняли попытку скрытно пройти через Керченский пролив 25 ноября, но были остановлены силами ФСБ РФ, а экипажи судов арестованы.