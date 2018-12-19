В Беларуси вручили государственные награды

Представителям промышленности и сельского хозяйства, медицинским работникам, учителям, ученым, журналистам и тренерам вручил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас высокие государственные награды, информирует БЕЛТА, уточняя, что среди ста награжденных были и сотрудники агентства, которое в этом году отмечает свой столетний юбилей.

Благодарности президента удостоены инженер сектора администрирования сетей и эксплуатации оборудования центра связи и автоматизированных систем агентства Татьяна Коренькова и заместитель генерального директора БЕЛТА Наталья Филипповская.

Заслуженные государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны вручены по поручению президента Беларуси. Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие независимой Беларуси, отметил при награждении Румас. Он отметил, что истекший год был нелегким. Но вместе с тем, признал глава правительства, "совместными усилиями удалось добиться определенных результатов. Сбалансирована внешняя торговля, улучшен платежный баланс страны. Инфляция находится в запланированных параметрах, и по итогам года мы ожидаем рекордно низкое ее значение. При этом обеспечена стабильность на потребительском рынке".

Особое внимание традиционно уделяется в Беларуси развитию агропромышленного комплекса, и заслуженные награды вручены многим представителям этой отрасли. "По прогнозам правительства, экспорт сельхозпродукции в 2018 году превысит уровень прошлого года, а в следующем году рост ожидается на еще 7%", - подчеркнул на церемонии премьер РБ.

Высокими наградами отмечен труд представителей промышленного комплекса, которые вносят значительный вклад в развитие реального сектора. Среди награждаемых премьер-министр выделил учащегося Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталия Титова и управляющую отделением Беларусбанка в Могилеве Елену Бурсову.

Слова благодарности премьер-министр адресовал ученым, преподавателям и учителям, которые также получили заслуженные награды. В списке награжденных медицинские работники. "Мы часто ждем от врачей чуда. И оно происходит, потому что вы делаете в своей профессии все возможное, а иногда и невозможное", - сказал глава правительства.

Награды получили и представители творческой интеллигенции. Благодарности президента вручены тренерам и преподавателям за многолетнюю и плодотворную работу по развитию и популяризации физической культуры и спорта. "Ожидаем, что благодаря вашим усилиям наши спортсмены достойно выступят на II Европейских играх, которые в следующем году примет Минск. Мы как организаторы приложим все усилия, чтобы данные соревнования прошли на самом высоком уровне", - добавил Румас.