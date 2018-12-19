В Бразилии сильный пожар оставил без жилья 2,5 тысячи человек

На севере Бразилии в городе Манаус (штат Амазонас) сильный пожар уничтожил не менее 600 домов. В результате без крова остались 2,5 тысячи местных жителей.

Причины возгорания пока не установлены, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Globo. По данным службы гражданской обороны, по масштабу этот пожар стал вторым в истории региона.

Город Манаус расположен на берегу реки Амазонка. Здесь проживают 1,8 миллиона человек. Этот город пользуется большой популярностью среди туристов, так как именно здесь начинаются экскурсионные поездки по Амазонке.