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19.12.2018 02:19
Рубрика: В мире

В Британии назвавшей сына в честь Гитлера паре вынесен приговор

Текст: Андрей Васильев
В Британии приговорена к длительным тюремным срокам пара неонацистов, назвавшая ребенка в честь Гитлера, и признанная виновной в содействии террористической деятельности.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает телеканал Sky News, 22-летний Адам Томас был приговорен к шести годам и шести месяцам тюремного заключения, а 38-летняя Клаудия Пататас была заключена в тюрьму сроком на пять лет. По словам обвинителей, Томас и Пататас вели секретную двойную жизнь: один работал охранником, а другая - свадебным фотографом. При этом они проповедовали неонацистские убеждения. Пара дала своему сыну имя Адольф, из-за "преклонения перед немецким диктатором, который убил миллионы евреев во время Второй мировой войны".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Томас и Пататас были признаны виновными в том, что они являлись членами Национальной акции, крайне правой неонацистской организации, которая была запрещена в Соединенном Королевстве в 2016 году. Судья Мельбурн Инман, который вынес приговор, сказал, что у группировки были "ужасные цели". "Ее целями и задачами являются свержение демократии в Великобритании путем проведения серьезного насилия и убийств, а также создание государства в нацистском стиле, которое уничтожит целые слои общества при помощи подобного насилия и массовых убийств", - сказал судья.

При обыске в их доме были найдены покрытые свастикой подушки и заготовка для выпечки в форме свастики, а также мачете, ножи и арбалеты, лежащие прямо возле детской кроватки, сообщает BBC.

Пара также позировала для фотографий, на которых было видно, как они держат сына, показывая флаг со свастикой на его распашонке. Томас был замечен на другой фотографии, на которой он держал сына в белом халате Ку-клукс-клана. Обвинители заявили, что пара хотела "вернуть концентрационные лагеря" и что Томас однажды сказал другому члену "Национальной акции", что "все евреи должны умереть". Томаса также признали виновным в распространении в интернете книги о террористах, в которой есть инструкции по созданию "убийственных бомб".

Вместе с ними были также осуждены четыре других члена неонацистской группировки, включая ее главаря, 27-летнего Даниэля Богуновича, который был приговорен к шести годам и четырем месяцам тюремного заключения.

В мире Европа Великобритания
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