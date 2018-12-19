В чешском Нове-Место 20 декабря стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Соревнования начнутся мужской спринтерской гонкой.

После предыдущих этапов в Поклюке (Словения) и Хохфильцене (Австрия) в активе нашей сборной три "бронзы" - две у Александра Логинова и одна у Екатерины Юрловой-Перхт. В общем медальном зачете это лишь 12-е место, зато в Кубке наций у россиян куда более высокие позиции. Женская сборная на третьей строчке, мужская - на шестой.

В общей личной классификации лидируют норвежец Йоханнес Бе (248 очков) и итальянка Доротея Вирер (252). Лучшие из россиян - все тот же Логинов (178; четвертая позиция) и Ирина Старых (158; шестая).

Состав нашей сборной в Чехии такой: мужчины - Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Поварницын; женщины - Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Анастасия Морозова.

По сравнению с предыдущими этапами в команду добавились Бабиков, Поварницын и Морозова, отличившиеся на этапах второго по рангу Кубка IBU.

Если у Поварницына минимальный опыт выступлений в высшем эшелоне (американский этап сезона-2015/16), то Морозовой предстоит дебютировать в Кубке мира. Вот расписание гонок в Нове-Место: 20 декабря. Спринт (мужчины). 21 декабря. Спринт (женщины). 22 декабря. Гонки преследования. 23 декабря. Масс-старты.