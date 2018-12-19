В четверг Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию

В четверг в полдень в Центре международной торговли в Москве Владимир Путин в 14-й раз проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В Кремле ожидают, что основные вопросы будут касаться экономической, международной и региональной повестки.

В этом году уже побит очередной рекорд пресс-конференции: на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста. Так, в прошлом году встреча президента с представителями СМИ собрала 1640 человек. При этом на первую большую пресс-конференцию с главой государства в 2001 году аккредитовались 500 журналистов.

Пресс-конференция начнется в 12.00, транслировать мероприятие будут Первый канал, "Россия 1" и "Россия-24". Сколько она продлится - предположить сложно. Так, прошлогодняя встреча журналистов с российским президентом заняла 3 часа 40 минут. А самой длинной была пресс-конференция в 2008 году - 4 часа 40 минут. Помимо телеканалов в прямом эфире ее можно будет послушать на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Трансляция "Общественного телевидения России" будет сопровождаться сурдопереводом. Для зарубежных журналистов, которые приехали на большую пресс-конференцию, предусмотрен синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки.

В этом году побит очередной рекорд: на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста

Традиционно Владимир Путин начинает пресс-конференцию с того, что рассказывает о ключевых экономических показателях. Затем журналисты задают свои вопросы. Как правило, их интересует большой круг тем: от глобальных международных вопросов до конкретной проблемы их региона, города, района. Из года в год журналисты стараются привлечь внимание президента к себе самыми разными способами. Они проносят с собой на пресс-конференцию яркие плакаты, игрушки, приходят в национальных костюмах. В этом году организаторы пресс-конференции обратились к журналистам с просьбой не приносить на мероприятие слишком масштабные плакаты, потому что это мешает работе фотографов и операторов.

Сам Владимир Путин начал подготовку к пресс-конференции за три дня, но это не повлияло на его график. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в эти дни прошла и коллегия министерства обороны, "и какие-то совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить". "Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ. Представитель Кремля ожидает, что на предстоящей пресс-конференции главные вопросы также будут касаться экономических тем, международной обстановки и региональных проблем. "Экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры. Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России - вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется", - пояснил Песков. Он также подчеркнул, что традиционно большинство журналистов в зале - представители регионов. Песков отметил, что региональная повестка дня зачастую отличается от федеральной. Итог у пресс-конференции не только информационный - президент четко следит, чтобы затронутые проблемы легли в основу поручений.