В Москву придет потепление в отличие от других регионов

В Центральной России в ближайшие дни погода будет ниже климатической нормы примерно на 5 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Морозно в Москве, дневная температура останется на уровне –10 градусов. Самая холодная ночь на этой неделе в столице ожидается в четверг, местами температура опуститься до –23 градусов. Ощутимое потепление придет в город к воскресенью, когда ночная температура поднимется до -7-12 градусов, днем - до 5-10 градусов мороза. К выходным к столице подойдут снежные фронты, осадки усилятся.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях похолодание до 6-11 градусов мороза, к концу рабочей недели температура опуститься до –13 градусов. Местами пройдет снег.

В Коми, Ненецком округе и Архангельской области температура тоже снизится до 10-15 градусов со знаком минус. В Поволжье морозы до 15-20 градусов по ночам, днем 12-17 градусов.

Похолодание на Урале, в Западной Сибири. Погода будет со снегом, метелями и порывами ветра. В Новосибирской и Томской областях 19 декабря - снег. В Кемеровской области, республике Алтай и Хакасии - метели. В центральных районах Красноярского края снег в ближайшие три дня с ветром и похолодание на 2-4 градуса. К концу рабочей недели температура будет 8-13 градусов мороза. Сильный снег в Ненецком автономном округе 20-21 декабря с ветром до 23 метров в секунду.

Ухудшается погода на Дальнем Востоке. Циклон выходит на Камчатку, на севере Сахалина ветер 17-22 метра в секунду, в Магаданской области на побережье ветер может достигать 24 метров в секунду. В континентальной части Магаданской области к концу рабочей недели температура опуститься ночью до 40-45 градусов мороза, днем потеплеет только до 35-40 градусов мороза.