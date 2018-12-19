В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России

В пресс-конференции принимают участие:
- Гаврилов Сергей Анатольевич - председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;
- Казакова Валентина Львовна - ВРИО начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции.
В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- изменения в законодательство РФ, направленные на упрощение предоставления российского гражданства соотечественникам;
- законодательные меры, принятые в целях борьбы с "резиновыми офисами", т.е. направленные на пресечение незаконной трудовой деятельности иностранных граждан в РФ;
- основные законодательные акты в сфере гражданства и миграции, которые планируется принять в ближайшее время.
18 декабря Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий президента РФ правом определять, в гуманитарных целях, категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.