В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России

21 декабря (пятница) в 12.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения гражданства".

В пресс-конференции принимают участие:

- Гаврилов Сергей Анатольевич - председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

- Казакова Валентина Львовна - ВРИО начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции.

В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- изменения в законодательство РФ, направленные на упрощение предоставления российского гражданства соотечественникам;

- законодательные меры, принятые в целях борьбы с "резиновыми офисами", т.е. направленные на пресечение незаконной трудовой деятельности иностранных граждан в РФ;

- основные законодательные акты в сфере гражданства и миграции, которые планируется принять в ближайшее время.

18 декабря Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий президента РФ правом определять, в гуманитарных целях, категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.