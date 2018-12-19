Новости

Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19:07
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19:04
"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом 18:58
Британия: Российский бизнесмен Перепеличный умер от естественных причин 18:48
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 18:47
В Ярославле оставлены в СИЗО пять фигурантов дела о пытках в колонии 18:41
Трамп: США победили террористов в Сирии 18:37
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 3,4 млрд рублей 18:31
МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики 18:22
Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты 18:17
В Болгарии раскопали древнеримскую улицу 18:10
Путин подарил Волчек картину и книгу 18:01
Суд Крыма отклонил апелляцию на арест украинского моряка 17:52
Названы победители конкурса "Мой первый бизнес" 17:48
Под Москвой мужчина убил покупателя в очереди у кассы 17:47
Видео: Где покататься на коньках в новогодние каникулы 17:45
Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив 17:43
Мишустин: Предприниматели подключили 2,3 миллиона онлайн-касс 17:43
Land Rover показал тизер нового Defender 17:40
Минэкономразвития оценило рост ВВП в ноябре в 1,8 процента 17:37
Мишустин: ФНС удалила из ЕГРЮЛ еще 500 тысяч недействующих компаний 17:35
Главным туристическим объектом Беловежской пущи стала избушка Деда Мороза 17:31
Carl F. Bucherer выпустила новые модели Manero для российского рынка 17:28
США рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии 17:25
Фото: На Валдайском озере расцвели "ледяные цветы" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 17:57
Рубрика: Экономика

Масло потечет на биржу

ФАС нашла способ предотвращать резкие колебания цен на продукты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
В России будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые торги позволят исключить спекулятивные колебания цен, считают в ведомстве.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"План развития биржевой торговли должен появиться в феврале следующего года", - пояснила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. Но при этом подчеркнула: заставлять аграриев продавать свой товар на бирже никто не собирается.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путину доложили о мерах господдержки жителей села

Сейчас в России в основном сельхозпродукцию продают на свободном рынке. На вырученные деньги скупают другую сельхозпродукцию для перепродажи на пике роста цен. "Это происходит на примере гречихи, подсолнечника и на ряде других высокомаржинальных культур. Страдают переработчики", - пояснила Мирочиненко. Резкие колебания цен в итоге отражаются и на розничном рынке. Например, совсем недавно хлебопеки заявляли о росте цен на муку и необходимости повысить цены на хлеб. С биржевой торговлей рынок станет предсказуемым и прозрачным, считают в ФАС. С этим согласны в минсельхозе, поскольку это также повысит конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. Кроме того, торговля через биржу поможет исключить махинации с уплатой налогов.

В России уже торгуют зерном и сахаром на Московской бирже. В этом году объем форвардных контрактов, то есть на будущую поставку зерна, превысил миллиард рублей. "Торги сахаром начали расти с сентября", - отметил руководитель товарного рынка Мосбиржи Сергей Киселев. С 20 декабря начнутся торги подсолнечником. Затем соей, которую на биржу пока выводит один элеватор.

Экономика АПК Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза