В России будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые торги позволят исключить спекулятивные колебания цен, считают в ведомстве.

"План развития биржевой торговли должен появиться в феврале следующего года", - пояснила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. Но при этом подчеркнула: заставлять аграриев продавать свой товар на бирже никто не собирается.

Сейчас в России в основном сельхозпродукцию продают на свободном рынке. На вырученные деньги скупают другую сельхозпродукцию для перепродажи на пике роста цен. "Это происходит на примере гречихи, подсолнечника и на ряде других высокомаржинальных культур. Страдают переработчики", - пояснила Мирочиненко. Резкие колебания цен в итоге отражаются и на розничном рынке. Например, совсем недавно хлебопеки заявляли о росте цен на муку и необходимости повысить цены на хлеб. С биржевой торговлей рынок станет предсказуемым и прозрачным, считают в ФАС. С этим согласны в минсельхозе, поскольку это также повысит конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. Кроме того, торговля через биржу поможет исключить махинации с уплатой налогов.

В России уже торгуют зерном и сахаром на Московской бирже. В этом году объем форвардных контрактов, то есть на будущую поставку зерна, превысил миллиард рублей. "Торги сахаром начали расти с сентября", - отметил руководитель товарного рынка Мосбиржи Сергей Киселев. С 20 декабря начнутся торги подсолнечником. Затем соей, которую на биржу пока выводит один элеватор.