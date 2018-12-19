Новости

Тело бизнесмена Валерия Воробьева найдено в Москве 05:31
В Хабаровском крае погиб найденный в октябре тигр 05:19
Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в зимнюю спячку 05:10
В США отмечен максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия 05:02
Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа 04:26
Минфин США: Торговые переговоры с Китаем начнутся в январе 04:24
Канадский фрегат завершил дежурство у берегов КНДР 03:30
В Бразилии сильный пожар оставил без жилья 2,5 тысячи человек 02:48
Не менее 13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксе 02:09
Фонд Трампа остановит работу в США 01:42
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам 01:42
ГАЗ прокомментировал "возвращение "Волги" на конвейер" 01:03
В первый день перемирия в Йемене прогремели несколько взрывов 00:50
Мурманский сухогруз снят с мели у берегов Великобритании 00:27
Скончался Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов 00:03
Эксперты оценили рост ВВП России в случае увеличения аграрного экспорта 00:01
Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом 18.12.2018
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом три человека погибли и два пострадали 18.12.2018
Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе 18.12.2018
Трамп подписал указ о создании Космического командования 18.12.2018
Власти Литвы задержали гражданина России 18.12.2018
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе 18.12.2018
Французский депутат ушел из Нацсобрания ради "Большой Москвы" 18.12.2018
В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок" 18.12.2018
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 18.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 05:02
Рубрика: В мире

В США отмечен максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия

В США за последние 50 лет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия, достигло максимального уровня. В 2017 году от огнестрельных ранений скончались 39773 человека. Такие данные опубликованы на сайте газеты The New York Times.

В США убит подросток, устроивший стрельбу в школе

В своей публикации издание ссылается на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что это самый высокий годовой показатель, зафиксированный специалистами центров. Две трети от общего числа случаев приходится на самоубийства, пишет ТАСС.

В последние годы показатели смертности из-за огнестрельного оружия постоянно повышаются. В 2017 году в США погибли примерно на тысячу человек больше, чем в 2016-м. По мнению экспертов, этот рост можно объяснить увеличением в стране числа людей, страдающих от наркотической зависимости. В 2017 году от передозировки наркотиков скончались около 70 тысяч человек.

Два человека погибли в результате стрельбы у магазина в США
В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством