В США отмечен максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия

В США за последние 50 лет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия, достигло максимального уровня. В 2017 году от огнестрельных ранений скончались 39773 человека. Такие данные опубликованы на сайте газеты The New York Times.

В своей публикации издание ссылается на данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что это самый высокий годовой показатель, зафиксированный специалистами центров. Две трети от общего числа случаев приходится на самоубийства, пишет ТАСС.

В последние годы показатели смертности из-за огнестрельного оружия постоянно повышаются. В 2017 году в США погибли примерно на тысячу человек больше, чем в 2016-м. По мнению экспертов, этот рост можно объяснить увеличением в стране числа людей, страдающих от наркотической зависимости. В 2017 году от передозировки наркотиков скончались около 70 тысяч человек.