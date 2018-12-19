В Таллине установят памятник Сергею Довлатову

За три года до 80-летия одного из самых ярких представителей новейшей русской литературы Сергея Довлатова (1941-1990) муниципальные власти эстонской столицы сегодня образовали временную комиссию для установки его памятника. "Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для него естественно быть чуточку искусственным…", - утверждал в свое время литератор.

В далеких 70-х годах он жил и работал репортером газеты "Советская Эстония". К юбилейной дате, дал понять вице-мэр эстонской столицы Вадим Белобровцев, "вполне уместно установить памятник писателю, старт литературной деятельности которого приходится на период его пребывания в нашем городе".

Фигура Довлатова, объединяющая эстонцев и русских, полагает литературный критик и публицист Элла Аграновская дает хорошую возможность сделать эстонскую столицу, известную своими средневековыми красотами, еще более привлекательной. Невероятно смешной и запоминающийся ”Компромисс" Довлатова, по ее мнению, - одно из наиболее важных для Таллина литературных произведений.

Никакой другой русский писатель не превращал эстонскую столицу в авансцену литературного произведения, которое столько лет подряд читается, обсуждается и постоянно переиздается. Довлатов, полагают местные критики, возможно, один из самых значительных рассказчиков о Таллине. Уже по этой причине этот город просто не имеет права забыть писателя, чье творчество сделало город незабываемым.

Свою жизнь Довлатов описывает как путь к литературе. И все периоды этой жизни, которые он считал для себя важными - Ленинград, Таллин, Нью-Йорк, - в конечном счете, связаны с литературой. В 1984 году он писал в предисловии к своей повести "Ремесло": "Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь - побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. Как минимум, одним неотъемлемым правом. Правом обнародовать написанное. То есть правом на бессмертие или неудачу".

Сегодня Довлатова не только печатают, но и постоянно переиздают. Переиздают потому, что его книги читают. Читают даже те, кто, можно сказать, уже ничего не читает. Поразительно: его репликами, с его интонациями говорят даже те, кто никогда не открывал книги писателя. Так и напрашивается банальная фраза про право на творческие бессмертие автора.



