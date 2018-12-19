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19.12.2018 22:16
Рубрика: В мире

В Уэльсе появилось первое граффити Бэнкси

Текст: Мария Воронова
Автором нового граффити, которое появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот на юго-западе Великобритании, является самый известный уличный художник Бэнкси. Об этом сообщает телеканал Sky News. Бэнкси подтвердил это, выложив видео в своем Instagram, где показал крупные планы завершенной работы под саундтрек детской песенки Little Snowflake.

Местные жители положительно отнеслись к новому граффити, состоящему из двух эпизодов, которые художник разместил на примыкающих друг к другу стенах на углу постройки. С одной стороны изображен ребенок, играющий с хлопьями снега. Однако Бэнкси не был бы Бэнкси, если бы не хотел привлечь внимание к острому вопросу. Заглянув за угол, зритель понимает, что хлопья снега - на самом деле пепел от огня. Сюжетом для изображения могли послужить июльские события в городе - тогда многие дома и машины покрылись черным пеплом, выброшенным в воздух местными сталелитейными заводами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Бэнкси: как неизвестно кто стал известен на весь мир

Это, пожалуй, первая работа художника в Уэльсе: местные жители заявили, что теперь и эту часть Великобритании "отбэнксили".

Напомним, что недавно, в начале октября, уличный художник привлек к себе внимание, когда его картина "Девочка с шаром" начала самоуничтожаться на аукционе Sotheby's в Лондоне. Эта выполненная на трафарете работа считается одним из самых известных произведений художника. На полотне изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.

"Мы были свидетелями искусства Бэнкси. Мы не сталкивались в прошлом с подобной ситуацией... чтобы картина вдруг была разрезана на части по достижении на торгах почти рекордного результата для художника. Мы пытаемся выяснить, что это означает в контексте аукциона", - прокомментировал тогда этот случай глава департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик на пресс-конференции после завершения торгов.

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