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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

19.12.2018 19:37
Текст: Евгения Мамонова

Ведущие девелоперские компании внедрят инновации

Российский рынок недвижимости вступает в новую реальность. Изменение законодательства, касающееся долевого строительства, по прогнозам, приведет к сокращению объемов строительства, удорожанию жилья, а также к падению покупательского спроса.

Многие компании будут вынуждены уйти с рынка. Однако, как в любой сложной ситуации, всегда можно найти решение, которое не только поможет выжить, но и придаст новый импульс развития, как отдельным компаниям, так и всему рынку недвижимости в целом.

По мнению экспертов, вывести отрасль на новый уровень может только внедрение инноваций, способных существенно ускорить темпы строительства, а также повысить качество возводимого жилья.

Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
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Компания "Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест", компания "Фодд" совместно с Фондом "Сколково" запустили проект BuildUp - акселерационную программу для технологических стартапов, которая поможет найти и внедрить отечественные инновационные разработки в строительную отрасль.

"Новые требования к девелоперским проектам, необходимость повысить привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы, - поясняет президент компании "Фодд" Олег Мороз. - Совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка - компаниями "Дон-Строй Инвест" и "Галс-Девелопмент" придаст нашей деятельности новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений".

"Мы должны искать и внедрять новые инновационные решения для того, чтобы выжить в новых сложных реалиях, - уверен президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин. - И для этого нам нужны непосредственно разработчики этих инновационных решений, поэтому мы и решили начать сотрудничество с Фондом "Сколково" и сегодня запускаем программу BuildUp".

Фото: depositphotos.com
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Лидеры строительной отрасли надеются, что российские ученые помогут совершить прорыв, в первую очередь, в четырех основных направлениях: сокращение темпов строительства, повышение качества строительства за счет применения новых материалов, внедрение технологий энергоэффективности, а также решения, связанные с "умным домом". Существенное сокращение сроков строительства поможет не только самим компаниям, но и выведет отрасль в целом на новый уровень.

"Для того, чтобы с нуля построить около ста тысяч квадратных метров монолитного жилья, требуется в среднем 27 месяцев, - рассказывает Сергей Калинин. - За это время мы несем колоссальные расходы, связанные, в первую очередь, с выплатами процентов по кредитам, что в конечном итоге отражается на себестоимости строительства. Существующие технологические решения позволяют сократить сроки возведения всего на пару месяцев. Мы же хотим добиться сокращения сроков строительства с 27 месяцев до 18. Сэкономленные средства мы сможем направить на улучшение качества строительства". 

Однако построить быстро и качественно с применением современных материалов и технологий невозможно без оптимизации и автоматизации самого строительного процесса. По словам экспертов, любая даже самая прогрессивная технология нередко "разбивается" о человеческий фактор, который препятствует ее правильному внедрению.

Фото: EPA
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"Мы можем придумать феерический проект, заложить самые инновационные материалы и технологии - но потом все это попадает в руки строителей, ведь качество реализации задуманного зависит именно от них, - говорит генеральный директор компании "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина. - Поэтому нам бы хотелось минимизировать влияние человеческого фактора на ход и качество строительства за счет внедрения инновационных решений".

К маю 2019 года Фонд "Сколково" планирует привлечь более 200 стартап-проектов для строительной отрасли. Наилучшие технологические решения будут доведены до готовой технологии или продукта и после соответствующих испытаний внедрены в строительный процесс. Эксперты надеются, что такой симбиоз науки и бизнеса будет иметь двойной позитивный эффект: с одной стороны, это простимулирует отечественную науку, с другой стороны, строительная отрасль получит возможность внедрить уникальные передовые российские разработки, не имеющие аналогов за рубежом, что поможет вывести отечественный строительный рынок на новый качественный уровень.

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