Два миллиарда фунтов стерлингов выделит правительство Британии на предотвращение чрезвычайных ситуаций, к которым власти Альбиона должны быть готовы в случае провального голосования в Палате общин по проекту соглашения с Евросоюзом об условиях "брексита". Об этом сообщили британские СМИ по итогам заседания кабмина перед его уходом на рождественские каникулы.

Как передает AFP со ссылкой на утечку документа, подготовленного к заседанию, министров призывают готовиться к худшему - в том числе к "росту беспризорности, бедности и суицидов". Госсекретарь по вопросам здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок признал в беседе с BBC: в его ведомстве не исключают, что в случае кризисного сценария "развода" с Евросоюзом страна после 29 марта столкнется с серьезными перебоями в поставках медикаментов. Перебои могут продлиться до полугода, и на этот срок британский минздрав должен обеспечить необходимыми лекарствами все клиники и больницы Альбиона. Для этого им пришлось срочно в массовом порядке приобретать дополнительные партии холодильников. "Никогда не мог представить, что мне придется стать самым главным в мире покупателем рефрижераторов", - признался Хэнкок. По неподтвержденным пока данным, только 500 миллионов фунтов из бюджета будут выделены министерству внутренних дел для привлечения новых сотрудников пограничной и таможенной служб. При этом на Даунинг-стрит надеются, что Палата общин все же поддержит соглашение с Брюсселем и серьезного кризиса удастся избежать.