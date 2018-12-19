Винник продолжит голодать в знак протеста против выдачи его Франции

Россиянин Александр Винник (38 лет), которого Верховный суд Греции постановил 19 декабря выдать французской стороне, заявил, что продолжит начатую три недели назад голодовку в знак протеста против греческого судебного произвола. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Франции Винник обвиняется в вымогательстве и краже личных данных. По словам французской прокуратуры, он в 2016-2018 годах занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки на территории страны.

Винник арестован в Салониках 25 июля 2017 года по запросу США, когда приехал отдохнуть с семьей. Ему вменяют в вину отмывание примерно 4 миллиардов долларов через одну из старейших криптовалютных бирж BTC-e, а также участие в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. Американский суд может дать Виннику до 20 лет лишения свободы.

Сам Винник считает себя невиновным, а посол РФ во Франции Алексей Мешков в июле заявил, что подследственный должен быть выдан только России.