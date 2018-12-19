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19.12.2018 13:38
Рубрика: Спорт

Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза

Текст: Данила Жиляев

Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по настоящее время с небольшим перерывом. В декабре прошлого года Виталий Леонтьевич приостановил деятельность во главе российского футбола, вместо него исполняющим обязанности президента организации был Александр Алаев. Теперь Мутко окончательно завершил работу в РФС.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Также объявлено имя его временного преемника. Возглавлять РФС будет президент Российской премьер-лиги, член исполкома РФС Сергей Прядкин. Он будет занимать этот пост до выборов нового главы организации, которые состоятся 22 февраля 2019 года.

При этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС Прядкин заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы.

В свою очередь, теперь уже бывший и.о. главы РФС Александр Алаев рассказал журналистам, что кандидаты смогут подать заявки до 13 января. Для выдвижения кандидатуры необходима поддержка как минимум пяти членов исполкома.

Кроме того, Алаев и Прядкин поблагодарили Мутко за проделанную работу. "Хочу выразить благодарность Виталию Леонтьевичу от себя лично и от имени исполкома. Трудно оценить, что он сделал для российского футбола, - сказал Алаев. - От меня же ему поклон за то, что 12 лет назад взял меня с футбольного поля в РФС".

О выдвижении своей кандидатуры на выборы Алаев пока не задумывается.

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