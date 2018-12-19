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19.12.2018 06:40
Рубрика: В мире

Власти одного из городов Китая запретили Рождество

Власти города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили празднование Рождества: использование праздничной атрибутики, проведение распродаж, уличных выступлений и "других пропагандистских мероприятий, проводимых под предлогом Рождества".

Фото: depositphotos.com
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Теперь в Ланфане нельзя выставлять вдоль улиц рождественские елки, фигуры санта-клаусов и прочие символы праздника. Местные жители и организации также должны удалить с окон домов и учреждений рождественские картинки, убрать транспаранты, светорекламу.

Руководство города также потребовало, чтобы с 23 по 25 декабря весь штат сотрудников правоохранительных органов находился на рабочих местах для патрулирования и поддержания порядка на улицах, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету South China Morning Post.

Полиции приказано взять под полный контроль мероприятия "пропагандирующие религию" в городских парках и других общественных местах, а в случае их обнаружения вести наблюдение и своевременно докладывать. Какая религия имеется в виду - не уточняется.

Несмотря на то, что католическое Рождество официально не празднуется в Китае, рождественская атрибутика в Пекине и во многих других городах страны - обычное явление, не подвергающееся запретам.

В мире Восточная Азия Китай
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