Свой пост в Facebook один из профсоюзов французских стражей порядка - "Национальный альянс полиции" озаглавил так: "Черный день: закроем комиссариаты!" При этом, правда, его авторы пояснили, что в протестный день, который пришелся на эту среду, сотрудникам следует не отлучаться из комиссариатов, так здесь называют полицейские участки, а оставаться на местах, реагируя исключительно на экстренные сигналы. Этот призыв также поддержали не менее представительные "отраслевые" профсоюзы "Юните" ("Единство") и "Унса".

Три организации, а они объединяют большинство стражей порядка, возмущены тем, что в Национальном собрании, нижней палате парламента, где сейчас обсуждается бюджет на будущий год, могут утвердить ранее запланированное сокращение средств, выделяемых полиции, на 62 миллиона евро. По глубокому убеждению профсоюзников, "это еще больше ухудшит условия работы полицейских".

Профсоюзы дали четко понять властям, что если им не пойдут навстречу в ближайшую неделю-полторы, то готовы к иным более решительным действиям. Причем вполне реальной угрозой прозвучала фраза о том, что дорожные развязки с круговым движением, на которых по всей стране свыше месяца устраивали свои протесты "желтые жилеты", могут в случае чего и "им послужить". Надо отметить, что блюстители порядка реально разгневаны тем, что их нуждами пренебрегают в то время, как именно на них легла тяжелейшая задача усмирять бунт неформалов, чуть было не поставивший Францию на грань гражданской войны. Тушить разгорающийся пожар бросился их непосредственный начальник - министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Как только он узнал о фронде, грозно озвученной профсоюзами, он сразу же заявил, что правительство выплатит всем сотрудникам, задействованным в минувших "черных субботах" и прочих акциях противостояния, единоразовую премию в 300 евро. Причем Кастанер, проявив завидную активность, сумел застолбить эту прибавку к зарплате полицейских в ходе заседания Национального собрания.

Кстати

Вряд ли будущая премия успокоит полицейских. Они хотят большего. Ведь помимо современной экипировки, новых служебных автомобилей те настаивают на том, чтобы государство им выплатило долг. Дело в том, что за последние лет десять оно задолжало полицейским в качестве оплаты сверхурочных часов огромную сумму - 275 миллионов евро. Почувствовав после бурных событий свою силу, стражи закона теперь, судя по всему, не отступят, пока не добьются выполнения всех требований. "Мяч на правительственной стороне поля. Мы ждем конкретных решений", - резюмировал ситуации один из руководителей "Национального альянса полицейских" Фредерик Лагаш. Скорее всего, министру Кастанеру теперь будет не до Рождества, а может быть, и не до новогоднего застолья.