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19.12.2018 19:56
Рубрика: Экономика

Под своим флагом

Возить нефть и газ в Арктике будут наши суда
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Минтранс предложил ввести для судоходных компаний трехлетний переходный период для создания флота под российским флагом для прохода по Севморпути.

В Кодекс торгового мореплавания будут внесены поправки, предписывающие перевозить энергоресурсы в Арктике уже с 2019 года под российским флагом. Но ряд отечественных компаний, которые рассчитывают использовать Севморпуть для доставки угля, газа и нефти, имеет в своем парке суда под флагами других стран. По словам замглавы минтранса Юрия Цветкова, им нужно дать время либо сменить флаг судам, либо построить на отечественных верфях новый флот и зарегистрировать его под российским флагом. Одного года для этого мало, поэтому минтранс предложил рассмотреть переходный период в три года. Решение за правительством.

Фото: Depositphotos.com
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Еще один вопрос, который связан с развитием Арктики и Севморпути, - финансирование строительства инфраструктуры и флота, который будет обслуживать эту транспортную артерию. Причем строить ледоколы, причалы и береговой комплекс нужно в рамках проекта одновременно. Они должны быть готовы к концу 2022 года, что потребует дополнительных средств, отметил Цветков. Есть еще пункт об обеспечении безопасности на Севморпути: гидрография, спасательная служба. "Нужно 14 гидрографических судов разного размера и примерно 13 аварийно-спасательных судов, от крупных до небольших портовых, в том числе пожарных", - сказал Цветков.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс
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