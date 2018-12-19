Вся информация о здоровье пациентов перейдет в электронный вид

К 2024 году истории болезни пациентов станут электронными. И каждый человек, зайдя на портал госуслуг в раздел "Мое здоровье", сможет, не выходя из дома или рабочего кабинета, просмотреть свою историю болезни.

О развитии цифровизации в здравоохранении на заседании в Совете Федерации рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. По его словам, сегодня только 4 процента медицинских организаций предоставляют своим пациентам полный доступ к электронной информации об их здоровье. Но к 2024 году, по словам Салагая, 100 процентов медучреждений смогут предоставлять пациентам их истории болезни в электронном виде. "В учреждениях здравоохранения страны в целом сформирована информационно-телекоммуникационная инфраструктура. По итогам 2017 года более 11 тысяч медорганизаций используют информационные системы, - подчеркнула на заседании вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. - К ним подключено более 500 тысяч автоматизированных рабочих мест медработников. Доступ к интернету получили более 3 тысяч медучреждений, расположенных в удаленных населенных пунктах". Салагай при этом отметил, что в этом году электронными услугами в сфере здравоохранения воспользовались 3,7 миллиона человек.

"К 2024 году нам необходимо довести этот показатель до 38 миллионов человек", - добавил замминистра.

Самая популярная и доступная сейчас услуга в разделе "Мое здоровье" на портале госуслуг - онлайн-запись на прием к врачу. По словам Галины Кареловой, эта услуга доступна в 78 регионах. Также через "Мое здоровье" можно вызвать врача на дом, узнать информацию о лечебном учреждении, к которому прикреплен, о страховой организации, которой выдан полис ОМС. В некоторых регионах можно запросить в электронном виде результаты лабораторных исследований, узнать, есть ли нужное лекарство в аптеке.

Выбирать дистанционно даты визита к врачу, менять их, а уж тем более перед сном открыть компьютер и почитать на ночь свою историю болезни, безусловно, дело удобное. Но не смогут ли получить доступ к истории болезни третьи лица? Сейчас хакеры сеть Пентагона взламывают! А истории болезни могут стать вполне ценной информацией, например, для руководителей компаний. Начальникам ведь важно знать, что со здоровьем их подчиненных, особенно занимающих ключевые посты.

"Комплекс защиты портала госуслуг отвечает лучшим мировым практикам", - заверили "РГ" в "Ростелекоме", который является оператором портала. В том числе обеспечивается защита от DDoS-атак на уровне магистрали провайдера, двухуровневое межсетевое экранирование, предотвращение сетевых атак и защита web-приложений. "В инфраструктуре применены необходимые меры антивирусной защиты, осуществляется контроль наличия обновлений безопасности", - подчеркнули в "Ростелекоме". Но в то же время обратили внимание и на то, что пользователи, заходя на портал, также не должны пренебрегать антивирусной защитой, чтобы полностью исключить возможность несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.