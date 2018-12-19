Запрещены ставки на детские соревнования

Закон запретил букмекерам принимать ставки на детско-юношеские соревнования. Цель новых норм - защитить юных спортсменов от грязных финансовых игр: продажных судей, договорных матчей и т.п.

Как рассказывают эксперты, в детских командах все чаще стали появляться специалисты по "договорнякам". Ими, как правило, являются сотрудники дирекций спортивных клубов или тренерского штаба.

С их материальной "помощью" определяется исход игры. В этом случае дети оказываются марионетками в руках мошенников. Схемы просты: "специалисты" говорят, где и когда надо проиграть, а потом приносят деньги. Юных атлетов учат с малых лет покупать и продавать победы.

"Детский и подростковый возраст один из самых нестабильных и одновременно незащищенных периодов в жизни человека в эмоциональном плане, с чем я часто сталкиваюсь на практике, - соглашается адвокат Виктория Данильченко. - Именно поэтому такое большое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних в нашей стране".

В 2016 году разгорелся большой скандал на чемпионате России по баскетболу среди девушек 2000 года рождения. Некоторые судьи, обслуживавшие эти соревнования, были отстранены от судейства после того, как стало известно, что они делали ставки в букмекерских конторах. После того Российская федерация баскетбола обратилась в министерство спорта с просьбой запретить прием ставок на детско-юношеские турниры.