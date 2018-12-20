Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 467-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 6 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2011, N 9, ст. 1207; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 30, ст. 4031; 2015, N 27, ст. 3995; N 41, ст. 5628) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 9 слова "и Санкт-Петербурге" заменить словами ", Санкт-Петербурге и Севастополе", слова "и Санкт-Петербурга" заменить словами ", Санкт-Петербурга и Севастополя";

2) в части 3 статьи 13 слова "или Санкт-Петербурга" заменить словами ", Санкт-Петербурга или Севастополя".

Президент Российской Федерации В. Путин