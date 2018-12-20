Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 469-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

Принят Государственной Думой 6 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Пункт 6 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4563; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4078; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 1, ст. 28) дополнить абзацем следующего содержания:

"В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры). Особенности участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340; 2003, N 27, ст. 2708; 2007, N 1, ст. 39; 2018, N 7, ст. 975) дополнить абзацем следующего содержания:

"Особенности участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия определяются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".".

Президент Российской Федерации В. Путин