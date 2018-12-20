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20 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Опубликован 20 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 4 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

В пункте 31 статьи 20 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2017, N 9, ст. 1279) слова "в муниципальном образовании, - глава соответствующего муниципального образования, указанного в пункте 3 настоящей статьи" заменить словами "в муниципальном образовании, указанном в пункте 3 настоящей статьи, - должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)".

Статья 2

В абзаце втором пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2002, N 30, ст. 3030; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 22; 2007, N 16, ст. 1830; 2010, N 11, ст. 1176; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 9, ст. 1279) слова "глава муниципального образования или его заместитель" заменить словами "должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), или его заместитель".

Президент Российской Федерации В. Путин