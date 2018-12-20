Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование"

Принят Государственной Думой 4 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599, 3616; 2009, N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, 3887; 2017, N 27, ст. 3940; 2018, N 1, ст. 55; N 17, ст. 2426; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5134) следующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Постоянное (бессрочное) пользование лесным участком, ограниченное пользование чужим лесным участком (сервитут, публичный сервитут), аренда лесного участка и безвозмездное пользование лесным участком

1. Право постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, право безвозмездного пользования таким лесным участком, а также право аренды такого лесного участка возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

2. Установление и прекращение сервитута в отношении лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.

3. Установление и прекращение публичного сервитута в отношении лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Земельным кодексом Российской Федерации. Порядок и особенности использования лесов в случае установления публичного сервитута в отношении лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяются в соответствии с настоящим Кодексом.";

2) в части 1 статьи 21:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;";

б) пункт 2 признать утратившим силу;

3) в статье 24:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, изъятием или без изъятия лесных ресурсов.";

б) в части 2 слова "публичного сервитута" заменить словами "сервитута, публичного сервитута";

4) пункт 11 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;";

5) в части 3 статьи 32 слова "временные постройки" заменить словами "некапитальные строения, сооружения";

6) в части 4 статьи 34 слова "временные постройки" заменить словами "некапитальные строения, сооружения";

7) в части 4 статьи 36 слова "временными постройками" заменить словами "некапитальными строениями, сооружениями";

8) статью 38 изложить в следующей редакции:

"Статья 38. Использование лесов для ведения сельского хозяйства

1. Использование лесов для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, пантового оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности) осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

2. На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других некапитальных строений, сооружений, предназначенных в том числе для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

3. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

4. Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

5. Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

9) в части 2 статьи 39 слова "временных построек" заменить словами "некапитальных строений, сооружений";

10) в части 2 статьи 41 слова "временных построек" заменить словами "некапитальных строений, сооружений";

11) статью 43 изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых

1. Использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с установлением или без установления сервитута.

2. Для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

3. Допускается использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр без предоставления лесного участка, установления сервитута, если выполнение работ в указанных целях не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или строительство объектов капитального строительства.

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, использование лесов осуществляется на основании разрешений органов государственной власти, органов местного самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

5. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, в том числе в охранных зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков, без установления сервитута.

6. Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

12) в статье 45:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.";

б) часть 4 дополнить словами ", установления сервитута, публичного сервитута";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

13) главу 6 дополнить статьями 742 - 744 следующего содержания:

"Статья 742. Договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности

1. По договору безвозмездного пользования лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицам, использующим леса, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, может быть заключен на срок от одного года до пяти лет.

Статья 743. Заключение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности

1. Договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов на основании заявления заинтересованного лица.

2. Допускается заключение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, с гражданами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

3. Типовой договор безвозмездного пользования лесным участком, в том числе предусматривающий осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для каждого вида использования лесов, предусмотренного частью 1 статьи 25 настоящего Кодекса.

Статья 744. Изменение и расторжение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности

Изменение и расторжение договора безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации.";

14) в статье 81:

а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) установление правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) установление правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечня случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута;";

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) установление правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;";

г) дополнить пунктом 291 следующего содержания:

"291) утверждение типового договора безвозмездного пользования лесным участком;";

15) пункт 4 части 1 статьи 83 после слова "сервитутов" дополнить словами ", публичных сервитутов".

Статья 2

В пункте 3 статьи 391 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3997) слова "с арендой" заменить словами "с предоставлением в аренду, безвозмездное пользование".

Статья 3

Статью 102 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2009, N 11, ст. 1261) признать утратившей силу.

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин