Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей передачи страхового портфеля страховыми организациями"

Принят Государственной Думой 6 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 30, ст. 3114; 2007, N 49, ст. 6067; 2009, N 9, ст. 1045; N 52, ст. 6438; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 1, ст. 4; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008) следующие изменения:

1) абзацы первый - третий пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"3. При осуществлении обязательного страхования страховщики для финансирования компенсационных выплат производят отчисления от страховых премий по договорам обязательного страхования в профессиональное объединение страховщиков, из которых формируются:

резерв гарантий, предназначенный для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 2 и 21 статьи 18 настоящего Федерального закона, и компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля, предусмотренной подпунктом "г" пункта 1 статьи 25 настоящего Федерального закона;

резерв текущих компенсационных выплат, предназначенный для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона.";

2) подпункт "г" пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"г) компенсирует в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет средств резерва гарантий, а также средств, полученных профессиональным объединением страховщиков от реализации права требования, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, недостающую часть активов страховщику, которому с условием компенсации недостающей части активов был передан страховой портфель;";

3) в подпункте "в1" пункта 1 статьи 26 слова "и выплаты" заменить словом "компенсации", слова "соответствующего вознаграждения" заменить словами "недостающей части активов при передаче страхового портфеля";

4) в пункте 2 статьи 28:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Средства, составляющие резерв гарантий, резерв текущих компенсационных выплат и фонд текущих обязательств, обособляются от иного имущества профессионального объединения.";

б) абзац второй признать утратившим силу;

в) в абзаце третьем слова "Средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат, и средства, составляющие" заменить словами "Средства, составляющие резерв гарантий, резерв текущих компенсационных выплат и".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 26, ст. 3891) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1841-1:

а) подпункт 2 дополнить словами "с указанием сведений о размере страховых резервов по договорам страхования, видов и стоимости активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, а также о размере недостающей части активов";

б) подпункт 3 дополнить словами ", а также о размере недостающей части активов для передачи страхового портфеля по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат";

в) подпункт 4 дополнить словами "на основании анализа возможности и эффективности применения мер по предупреждению банкротства страховой организации, предусмотренных настоящим Федеральным законом";

2) в статье 1849:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "управляющей страховой организации" заменить словами "управляющей страховой организации либо управляющим страховым организациям";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "управляющей страховой организацией" заменить словами "управляющей страховой организацией либо управляющими страховыми организациями";

в абзаце втором слова "управляющей страховой организацией" заменить словами "управляющей страховой организацией либо управляющими страховыми организациями", слова "управляющей страховой организации" заменить словами "управляющей страховой организации либо управляющих страховых организаций";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае недостаточности или отсутствия активов страховой организации для исполнения управляющей страховой организацией либо управляющими страховыми организациями обязательств по договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, недостающая часть активов может быть компенсирована профессиональным объединением из средств, предназначенных для финансирования компенсационных выплат, в порядке и на условиях, которые установлены контрольным органом.

При передаче страхового портфеля на условиях компенсации профессиональным объединением недостающей части активов профессиональное объединение осуществляет выбор управляющей страховой организации либо управляющих страховых организаций из числа своих членов, направивших предложения о заключении договора о передаче страхового портфеля.

Недостающая часть активов компенсируется профессиональным объединением управляющей страховой организации либо управляющим страховым организациям в соответствии с условиями договора о компенсации недостающей части активов исключительно денежными средствами в сроки, указанные в договоре, но не ранее даты подписания договора о передаче страхового портфеля и не позднее даты подписания акта приема-передачи страхового портфеля.

В случае передачи страхового портфеля страховой организации нескольким управляющим страховым организациям компенсация недостающей части активов распределяется между ними пропорционально объему обязательств, которые подлежат принятию, с учетом принимаемых ими в составе страхового портфеля активов.";

г) абзац первый пункта 5 после слов "управляющей страховой организации" дополнить словами "либо управляющим страховым организациям";

д) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. В случае передачи страхового портфеля страховой организации нескольким управляющим страховым организациям уведомление о передаче страхового портфеля страховой организации должно содержать предусмотренную подпунктом 4 пункта 5 настоящей статьи информацию о каждой управляющей страховой организации, а также информацию о договорах страхования, передаваемых каждой из управляющих страховых организаций.";

е) пункты 7 и 8 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4194; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 11, ст. 1483; N 22, ст. 3094) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) резерв для финансирования компенсационных выплат - средства, перечисляемые страховщиками в профессиональное объединение страховщиков и предназначенные для осуществления компенсационных выплат, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, и компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля, предусмотренной пунктом 51 части 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, а также средства, полученные профессиональным объединением страховщиков от реализации прав требования, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона.";

2) пункт 51 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"51) компенсирует в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет средств резерва для финансирования компенсационных выплат недостающую часть активов страховщику, которому с условием компенсации недостающей части активов был передан страховой портфель;";

3) в части 2 статьи 20 слова ", направленных членами профессионального объединения страховщиков из" и слова ", а также средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного статьей 16 настоящего Федерального закона" исключить;

4) в части 2 статьи 25 слова ", предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14 настоящего Федерального закона" исключить.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3257; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 45, ст. 6154; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3891; 2017, N 31, ст. 4826) следующие изменения:

1) в пункте 41 части 9 статьи 20 после слова "компенсирует" дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", слова ", предназначенных для осуществления компенсационных выплат," заменить словами "компенсационного фонда";

2) в части 1 статьи 22 первое предложение изложить в следующей редакции: "Профессиональное объединение страховщиков за счет отчислений страховщиков, а также средств, полученных профессиональным объединением страховщиков от реализации прав требования, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 23 настоящего Федерального закона, формирует компенсационный фонд, предназначенный для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных статьей 23 настоящего Федерального закона, и компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля, предусмотренной пунктом 41 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.";

3) статью 23 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В пределах суммы компенсации недостающей части активов, осуществленной в соответствии с пунктом 41 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона, к профессиональному объединению страховщиков переходит право требования недостающей части активов при передаче страхового портфеля по обязательному страхованию, которое страховщик, принявший страховой портфель, имел к страховщику, передавшему страховой портфель.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин