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20 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 474-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Опубликован 20 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о валюте

Принят Государственной Думой 5 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3447; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 11, 54; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836; Российская газета, 2018, 3 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:

а) пункт 6 дополнить словами "или при условии осуществления расчетов, указанных в пункте 21 настоящей части";

б) в пункте 23 после слов "и (или) прекращением" дополнить словами "договора репо,", слово "такому" исключить;

2) абзац первый части 2 статьи 11 дополнить словами ", а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте Российской Федерации и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин