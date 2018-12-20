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20.12.2018 05:02
Рубрика: В мире

Албания выслала двух диппредставителей Ирана

Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов. Диппредставителей обвинили в попытках "подорвать национальную безопасность" страны.

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Таким образом Албания намеревается продемонстрировать лидерам Ирана свое неодобрение поддержки терроризма. Об этом в Twitter заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Албанию в данном конфликте.

Албания обвинила иранских дипломатов в причастности к подготовке теракта против сборной Израиля по футболу. Имена и должности выдворяемых лиц пока не называются.

В мире Европа Албания В мире Ближний Восток Иран
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