Албания выслала двух диппредставителей Ирана

Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов. Диппредставителей обвинили в попытках "подорвать национальную безопасность" страны.

Таким образом Албания намеревается продемонстрировать лидерам Ирана свое неодобрение поддержки терроризма. Об этом в Twitter заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Албанию в данном конфликте.

Албания обвинила иранских дипломатов в причастности к подготовке теракта против сборной Израиля по футболу. Имена и должности выдворяемых лиц пока не называются.