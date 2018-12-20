Американцу выплатят миллионную компенсацию за судебную ошибку

Более одного миллиона долларов власти американского штата Канзас выплатят Ричарду Энтони Джонсу в качестве компенсации за проведенные по ложному приговору в тюрьме 17 лет. Договоренность об этом стала возможной на днях благодаря новому закону о безвинно осужденных, уточнил генеральный прокурор штата Дерек Шмидт.

Эта история началась в 2000 году, когда Джонса арестовали по подозрению в вооруженном ограблении прохожих в парке. Судьи не вняли уверениям Ричарда о его невиновности и приговорили его к 19 годам заключения. Примечательно, что юристы в своем решении опирались исключительно на показания свидетелей, которые почти однозначно указывали на Джонса. А вот каких-то физиологических следов, ДНК или отпечатков пальцев Джонса обнаружено не было.

Находясь за решеткой. Ричард неоднократно пытался добиться справедливости, но все напрасно. Однако в 2015 году вдруг наступила развязка. Вновь угодившие в тюрьму сокамерники рассказали ему, что знакомы с мужчиной как две капли воды похожим на него. А с кем водятся преступники, говорить нет нужды.

На сей раз Джонс обратился к организации помощи невинно осужденным Midwest innocence Projekt. Та, в свою очередь, раздобыла фотографию двойника, имя которого было как у Джонса - Рикки. Тут и рухнули показания свидетелей, которые наверняка перепутали Джонса с его двойником. Снимок был предъявлен правоохранителям.

Суд возобновил процесс по тому, казалось бы, забытому делу и в прошлом году признал Джонса невиновным и, разумеется, освободил горемыку. Но только теперь принято решение выплатить ему крупную компенсацию за нанесенную физическую и психологическую травму. Ричарду также выдали сертификат о его невиновности, предоставили свободный доступ к психиатрической консультации и двухлетней программе оздоровления.