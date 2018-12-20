Американцу выплатят миллионную компенсацию за судебную ошибку

Новости

ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе 17:19
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 17:13
США прекращают воздушные удары по "ИГ" в Сирии 17:12
Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия 17:09
Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума 17:07
Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности 17:03
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать 17:01
Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России 17:00
Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР 16:59
Пушков: США сочли Сирию проигранной 16:54
Южная Корея обнародовала новую стратегию госбезопасности 16:51
Иран назвал Албанию жертвой заговора из-за высылки дипломатов 16:50
Самцы черепах превратятся в самок из-за глобального потепления 16:50
Путин ответил на 61 вопрос 16:49
Путин рассказал о возвращении российских детей из Сирии 16:49
Певицу Наталью Штурм обвинили в убийстве Евгения Осина 16:47
Погибшие при пожаре в Москве маленькие девочки были дома одни 16:44
Рада может отказать канонической церкви в праве называться украинской 16:40
Самые рисковые водители - молодые, а самые безаварийные - пенсионеры 16:38
Дмитрий Медведев вручил награды за качество 16:37
Путин ответил на предложение сделать патриотизм национальной идеей 16:35
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру" 16:28
Путин пообещал при необходимости помощь аэропорту в Грозном 16:24
В Госдуме не будет новогоднего корпоратива 16:22
Депутаты Рады "переименовали" каноническую церковь и подрались 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 16:10
Рубрика: В мире

Американцу выплатят миллионную компенсацию за судебную ошибку

Текст: Юрий Ершов

Более одного миллиона долларов власти американского штата Канзас выплатят Ричарду Энтони Джонсу в качестве компенсации за проведенные по ложному приговору в тюрьме 17 лет. Договоренность об этом стала возможной на днях благодаря новому закону о безвинно осужденных, уточнил генеральный прокурор штата Дерек Шмидт.

Фото: kinopoisk.ru
Американского браконьера приговорили к просмотру мультфильма

Эта история началась в 2000 году, когда Джонса арестовали по подозрению в вооруженном ограблении прохожих в парке. Судьи не вняли уверениям Ричарда о его невиновности и приговорили его к 19 годам заключения. Примечательно, что юристы в своем решении опирались исключительно на показания свидетелей, которые почти однозначно указывали на Джонса. А вот каких-то физиологических следов, ДНК или отпечатков пальцев Джонса обнаружено не было.  

Находясь за решеткой. Ричард неоднократно пытался добиться справедливости, но все напрасно. Однако в 2015 году вдруг наступила развязка. Вновь угодившие в тюрьму сокамерники рассказали ему, что знакомы с мужчиной как две капли воды похожим на него. А с кем водятся преступники, говорить нет нужды.

На сей раз Джонс обратился к организации помощи невинно осужденным Midwest innocence Projekt. Та, в свою очередь, раздобыла фотографию двойника, имя которого было как у Джонса - Рикки. Тут и рухнули показания свидетелей, которые наверняка перепутали Джонса с его двойником. Снимок был предъявлен правоохранителям.

Суд возобновил процесс по тому, казалось бы, забытому делу и в прошлом году признал Джонса невиновным и, разумеется, освободил горемыку. Но только теперь принято решение выплатить ему крупную компенсацию за нанесенную физическую и психологическую травму. Ричарду также выдали сертификат о его невиновности, предоставили свободный доступ к психиатрической консультации и двухлетней программе оздоровления.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья