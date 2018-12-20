Белорусское телеграфное агентство празднует юбилей

Белорусскому телеграфному агентству исполняется сто лет. В декабре 1918 года Германия выводила свои войска из оккупированных белорусских губерний. 23 декабря 1918 года, через неделю после того, как части Красной Армии вошли в Минск, там открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК. С этой даты началась история БЕЛТА.

Незадолго до столетия БЕЛТА в Москве открылась выставка, на которой представлены фотоработы из архива агентства. Фото: Александр Корольков/ РГ

Сегодня на интернет-сайте "Белта" можно прочитать, что репортеры агентства передавали на ленту в эти годы:

"9 октября 1925, Минск: Кавалерийский пробег. Для выяснения подвижности и выносливости красной конницы военное командование Западного округа организовало конный пробег Могилев - Смоленск - Могилев. Пробег совершил кавалерийский эскадрон N-кой бригады в составе 77 лошадей, из которых 8 шло с упряжкой. Расстояние в 365 верст эскадрон покрыл в 80 часов. Весь путь пройден в 3 перехода. По словам военных специалистов, история еще не знает такого скорого передвижения конницы.

20 июля 1980: столица Советской Белоруссии гостеприимно встретила участников группового турнира по футболу, которые в напряженной спортивной борьбе завоевали право выступать на Олимпиаде. 20 июля олимпийский огонь, "ночевавший" на Центральной площади белорусской столицы, продолжил свой путь к стадиону "Динамо". В торжественной обстановке спортсмен- разрядник, плотник-бетонщик СУ-16 стройтреста N 1 Леонид Бусько, работавший на реконструкции этого спортивного сооружения, зажег факел от огня чаши. ..." (Сообщение БЕЛТА в газете "Физкультурник Белоруссии".)

22 июля 2012: СРОЧНО! Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустили с космодрома Байконур в Казахстане. Запуск состоялся в 9 часов 41 минуту по минскому времени. Белорусский космический аппарат (БКА) запущен в космос в кластере из пяти космических аппаратов...".

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