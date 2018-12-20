Березуцкие присоединятся к Слуцкому в "Витессе" в январе

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что уже в январе они вместе с братом Алексеем могут присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса".

Такой информацией экс-футболист поделился с журналистами в преддверии сдачи экзамена в Москве в Высшей школе тренеров, который проходит сегодня. Братья Березуцкие готовятся получить тренерскую категорию А.

О завершении карьеры они объявили летом 2018 года. Леонид Слуцкий в июне того же лета возглавил голландский "Витесс". Братья планируют присоединиться к команде 3 января 2019 года на сборе в Португалии в качестве помощников российского тренера.

- Ждем результатов экзамена. Если все пройдет хорошо, то присоединимся к "Витессу" уже 3 января на сборе в Португалии. Работу начнем в должности помощников тренера, - сообщил Василий Березуцкий.

Голландский клуб занимает шестую строчку в чемпионате, имея на счету 25 очков. Сегодня вечером "Витесс" проведет матч 1/8 финала Кубка Нидерландов против "Козаккен Бойз".