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20.12.2018 14:45
Рубрика: Экономика

Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности

Текст: Юлия Кривошапко

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО 'Цифровая экономика" одобрила законопроект о возможности выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности. Документ был рассмотрен на площадке Минэкономразвития.

Законопроект предполагает, что каждый правообладатель может самостоятельно распоряжаться принадлежащей ему долей, в то же время остальные правообладатели имеют преимущественное право приобретения данной доли в случае ее отчуждения или обращения взыскания, как это сейчас действует в отношении долевой собственности в уставном капитале юридического лица.

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
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Доли в исключительном праве, как следует из пояснительной записки к законопроекту, могут возникать, например, при наследовании или на основании договора.

Документ содержит общие положения перехода долей третьим лицам, при этом уточнена ответственность за нарушение прав правообладателей.

"Законопроект защищает интересы как самих правообладателей, так и третьих лиц, желающих инвестировать в развитие технологий взамен на долю в исключительном праве, к примеру, на программные продукты. И такой подход может стимулировать развитие цифровой экономики", - прокомментировал руководитель рабочей группы "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика", вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

"Документ продолжил серию законопроектов об интеллектуальной собственности, одобренных рабочей группой. Например, для развития цифровой экономики важно, чтобы права на софт можно было отдать под залог в банк и получить средства, необходимые для развития стартапа", - отметил директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Экономика Бизнес Власть Право Правительство Минэкономразвития
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