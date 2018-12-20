Более 60% белорусской продукции в 2018 году отправлено на экспорт

Экспортный поток белорусской продукции приобрел устойчивую тенденцию к росту. За десять месяцев текущего года, заявил заместитель премьер-министра РБ Игорь Ляшенко, 62,6% произведенных товаров было отгружено на экспорт.

Об этом 20 декабря он проинформировал депутатов на совместном заседании палат национального парламента, передает БЕЛТА. "За десять месяцев 2018 года 62,6% продукции отгружено на экспорт (в январе-октябре 2017 года - 59,7%). Это плюс $4,2 млрд (общий объем экспорта $28 млрд)", - уточнил Ляшенко. По его словам, восстановлен и увеличен экспорт инвестиционных товаров.

"Рост экспорта демонстрируют ключевые для страны товары: грузовые автомобили (на $265,2 млн), автобусы (на $43,7 млн)". Практически в два раза, уточнил он, возросли поставки инвестиционных товаров на рынок стран ЕС, в основном за счет роста экспорта грузовых автомобилей. Рост объемов экспорта отмечается и на традиционных рынках сбыта. В России доля белорусской техники в сегменте колесных тракторов занимает лидирующую позицию и составляет 58,6%, на рынке грузовой техники, автомобили МАЗ заняли седьмую позицию с долей 5,2%, а на рынке пассажирских автобусов белорусская техника составляет 3,8%.

Положительное влияние, по словам вице-премьера, оказали поставки автобусов в города проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, кооперация МАЗа с партнерами из Союзного государства по производству техники на газомоторном топливе. "Традиционно лидирующую позицию на рынке РФ занимает БелАЗ", - подчеркнул он.

За последние годы, добавил Ляшенко, в РБ проделана значительная работа по созданию соответствующей требованиям ЕАЭС и ВТО системы технического регулирования, базирующейся на современных технических регламентах и стандартах. Сегодня в Беларуси около 30% государственных стандартов гармонизировано с международными и европейскими аналогами.