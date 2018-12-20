Британский МИД отреагировал на слова Трампа о победе над террористами

Великобритания продолжит сотрудничать с международной антитеррористической коалицией для полного разгрома в Сирии ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, которое отреагировало на слова президента США Дональда Трампа о том, что Америка добилась победы над террористами в САР.

Сообщается, что Великобритания "привержена международной коалиции и кампании по лишению "ДАИШ" территории". В заявлении отмечается успех, которого добилась возглавляемая США коалиция в борьбе против террористов в Сирии, а также подчеркивается, что многое еще предстоит сделать.

"Мы не должны упускать из виду, что даже без территории "ДАИШ" останется угрозой", - цитирует ТАСС. Официальный Лондон пообещал и дальше прилагать усилия для защиты британского народа, союзников и партнеров.

В среду президент США Дональд Трамп распорядился о полном выведении американских войск из Сирии, где сейчас находятся две тысячи американских военных. По мнению главы Белого дома, "основная миссия" США в вопросе борьбы с ДАИШ "почти завершена". По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, вывод войск говорит не о прекращении борьбы с террористами в Сирии, а о переходе к следующей фазе кампании.