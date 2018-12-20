Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания

Британский регулятор СМИ Ofcom обвинил российский телеканал RT в несоблюдении принципа беспристрастности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о семи новостных программах, выпущенных в марте и апреле этого года, в которых среди прочего освещалось "дело Скрипаля". "В совокупности эти семь нарушений представляют собой серьезное несоблюдение наших правил вещания", - заявили в Ofcom.

На телеканале уже выразили сожаление в связи с этим решением британского медиарегулятора.

"Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать", - отметили в пресс-службе RT, подчеркнув, что регулятор не учел аргументы, приведенные самим телеканалом.

"Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - резюмировали в пресс-службе.