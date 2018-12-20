Новости

Представлены доказательства внеземного происхождения жизни 14:06
Путин пошутил про войну с бюрократией 14:05
У Путина попросили мост через Лену 14:01
Пик предновогодних пробок выпадет на 26 декабря 13:59
Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую гвоздь 13:52
Владимир Путин развеял мифы о низких запасах газа в России 13:48
Орден Франциска Скорины вручен директору Третьяковской галереи 13:45
Путин отметил взаимное доверие России и КНР 13:44
В пермской школе мальчик получил двойку за цвет рубашки 13:40
Путин считает избыточным запреты на рэп-концерты 13:40
Владимир Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:37
Обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в декабре 13:37
Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания 13:33
На поддержку промышленности будет выделено 1,4 трлн рублей 13:32
На Дону экс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден за взятки 13:30
На Кубани завели дело на псевдоврачей, обманувших две тысячи человек 13:28
В Самаре возбудили дело против следователя МВД за крупную взятку 13:25
В Ростовской области задержана контрабандистка косметики 13:16
Москвичи увидят "холодное полнолуние" 13:13
В Петербурге врача заподозрили в изнасиловании пациенток под наркозом 13:12
Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге 13:10
Севастополь получил акции аэропорта Симферополь 13:05
В Германии не будут судить бывшего охранника концлагеря 13:04
В новом Suzuki Jimny обнаружили неприятную особенность 13:03
Президент пообещал уделить внимание быту новосибирских ученых 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 13:33
Рубрика: В мире

Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания

Текст: Юрий Когалов

Британский регулятор СМИ Ofcom обвинил российский телеканал RT в несоблюдении принципа беспристрастности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции

Речь идет о семи новостных программах, выпущенных в марте и апреле этого года, в которых среди прочего освещалось "дело Скрипаля". "В совокупности эти семь нарушений представляют собой серьезное несоблюдение наших правил вещания", - заявили в Ofcom.

На телеканале уже выразили сожаление в связи с этим решением британского медиарегулятора.

"Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать", - отметили в пресс-службе RT, подчеркнув, что регулятор не учел аргументы, приведенные самим телеканалом.

"Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - резюмировали в пресс-службе.

В мире Европа Великобритания Общество СМИ и соцсети Отравление Сергея Скрипаля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России