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20.12.2018 10:18

Дед Синдзо Абэ рассматривал мирный договор с РФ при передаче двух островов

Текст: Александр Ленин

Японские власти рассматривали вариант заключения мирного договора с Советским Союзом на основе передачи только двух, а не четырех островов южной Курильской гряды.

В Токио собирались поднять данный вопрос на переговорах с американскими партнерами в 1960 году. Дипломаты Страны восходящего солнца подготовили соответствующие материалы для встречи японского премьер-министра того времени Нобусукэ Киси (дед нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по материнской линии. - прим. "РГ") с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Указанные документы накануне рассекретило министерство иностранных дел Японии, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: AP Photo/Maxi Jonas
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В бумагах говорится, что в Японии периодически поднимается вопрос о решении территориальной проблемы с СССР по формуле "два плюс альфа" (передача острова Шикотан и гряды Хабомаи и получение дополнительных преференций, которые могут быть достигнуты в процессе переговоров - прим. "РГ") и подписании мирного договора. За такой подход ратовали японские рыболовы.

Официальный Токио активно ищет нестандартные пути урегулирования накопившихся проблем в российско-японских отношениях и настроен на ускорение двустороннего диалога по тервопросу и заключению мирного договора. Формула "два плюс альфа", как полагают некоторые эксперты, является наиболее приемлемой и способна удовлетворить местное население.

Правительство Японии в последнее время демонстрирует деликатный подход к вопросу территориальных разногласий и заключения мирного договора с РФ. Этом может быть связано с ожиданиями премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который рассчитывает в ближайшие несколько лет форсировать переговорный процесс, выйти на решение проблемы принадлежности островов и подписать мирный договор с Москвой.

Накануне министр иностранных дел Японии Таро Коно четыре раза не стал отвечать на вопросы местных журналистов о мирном договоре с Россией, что довольно нетипично для японского чиновника высокого ранга. Представители японской прессы, в частности, попросили главу внешнеполитического ведомства прокомментировать высказывание его российского коллеги Сергея Лаврова, который заявил о необходимости признания Токио итогов Второй мировой войны для продолжения переговоров по мирному договору.

"Следующий вопрос, пожалуйста", - сказал руководитель японской дипломатии. Он повторил эту фразу еще три раза, реагируя на схожие вопросы со стороны японских СМИ.

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Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.

В ближайшее время лидерам России и Японии предстоит провести ряд важных встреч. Так, Синдзо Абэ в конце января следующего года по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в России. В июне 2019 года уже Владимир Путин прилетит в японскую Осаку на саммит G20, где пообщается со своим коллегой из Страны восходящего солнца.

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