Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии

Американские военнослужащие во время тренировок на территории Японии уронили парашют, который упал в промышленной зоне города Сусоно.

Инцидент произошел в минувшую среду на территории префектуры Сидзуока недалеко от горы Фудзи во время отработки выброски техники и грузов, передает телерадиокомпания NHK. Парашют выпал с военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Японские журналисты отмечают, что подобные происшествия случались и ранее. Так, в апреле этого года американский парашют упал на территорию одной из средних школ в Токийском столичном округе.