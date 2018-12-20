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20.12.2018 17:35
Рубрика: В мире

Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии

Текст: Александр Ленин

Американские военнослужащие во время тренировок на территории Японии уронили парашют, который упал в промышленной зоне города Сусоно.

Фото: Yamada Taro/wikimedia.org
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Инцидент произошел в минувшую среду на территории префектуры Сидзуока недалеко от горы Фудзи во время отработки выброски техники и грузов, передает телерадиокомпания NHK. Парашют выпал с военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Японские журналисты отмечают, что подобные происшествия случались и ранее. Так, в апреле этого года американский парашют упал на территорию одной из средних школ в Токийском столичном округе.

В мире Восточная Азия Япония
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