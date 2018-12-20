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20.12.2018 17:17
Рубрика: В мире

Галерея славы

Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой вручили государственную награду Белоруссии
Текст: Мария Воронова
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины за особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей.

"Мы собрались в нашем посольстве по случаю вручения высшей награды для деятелей культуры уважаемой Зельфире Исмаиловне. Зельфира Трегулова известна всем почитателям искусства и в Белоруссии, и в России, и за пределами наших стран", - открыл торжественную церемонию Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

Фото: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP
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"Впервые я поработала с Национальным художественным музеем Беларуси в 1990 году: тогда, подготавливая выставку в Сиэтле и в Вашингтоне в рамках Игр доброй воли, я обратилась в музей, который предоставил несколько важных работ для этой экспозиции. За те несколько лет, на протяжении которых я руковожу Третьяковской галереей, состоялось множество проектов. Например, осенью 2015 года в Национальном музее мы открыли большую выставку, посвященную художникам-передвижникам. Тогда мы представили картины второй половины XIX века, составляющие ядро нашей коллекции", - поделилась опытом сотрудничества с Беларусью Трегулова. Она также отметила, что многие выставки в Третьяковской галерее не проходили без самого активного участия Национального музея РБ, начиная с сенсационной выставки Серова, заканчивая текущей экспозицией, посвященной Архипу Куинджи.

Фото: Сергей Фадичев/ ТАСС
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А Третьяковская галерея, в свою очередь, осенью приняла участие в выставке Витольда Бялыницкого-Бирули и художников его круга, предоставив для экспозиции в том числе крупный эскиз Исаака Левитана к знаменитому полотну "Над вечным покоем".

"Приглашение возглавить жюри ежегодного музейного конкурса в Республике Беларусь было огромной честью для меня... В стране живет множество энтузиастов, которые не только поддерживают великие культурные традиции, но и делают совершенно невероятную работу, возрождая то, что было разрушено войнами или неправильными действиями политиков", - поделилась Зельфира Трегулова.

Справка РГ

Франциск Скорина вошел в историю как основоположник восточноевропейского книгоиздания: именно он в 1517 году в Праге впервые издал "Псалтырь" на старобелорусском языке для "людей посполитых к доброму научению". Франциск Скорина оставил богатое книжное наследие - изданные им экземпляры содержали авторские комментарии, необходимые, чтобы понять содержание и осмыслить текст Священного Писания. Орден Франциска Скорины был учрежден в 1995 году, впервые им наградили белорусского художника Михаила Савицкого. Сегодня награду за "особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси" получили уже более двухсот человек со всего мира. Среди них наши соотечественники: Надежда Бабкина, Николай Басков, Виктор Дробыш, Юрий Антонов и другие.

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