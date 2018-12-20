Дмитрий Медведев вручил награды за качество

Авиационные, судостроительные, энергетические, пищевые, фармацевтические и ряд других компаний получили сегодня правительственные награды за высокие достижения в области менеджмента качества. Премии вручил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

В числе награжденных - одиннадцать компаний и организаций. Они признаны лучшими из почти 300 претендентов на победу. Все лауреаты правительственной премии в области качества занимают лидирующие позиции в своих отраслях. Например, Свердловский областной центр реабилитации инвалидов внедрил в свою работу европейскую программу MOVE, которая позволила повысить качество оказываемой помощи. Преимущество этой методики в том, что она соединяет терапию и реабилитацию для развития функциональной активности людей с ограниченными возможностями движения.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил позитивную тенденцию, когда не только бизнес, но и госучреждения стремятся к улучшению качества услуг.

"На ближайшие годы перед нами стоит задача - удвоить несырьевой экспорт. И одним из важных факторов здесь является повышение конкурентоспособности российских предприятий. Это напрямую зависит от качества процессов на всех этапах производства и эффективности управленческих решений", - отметил Мантуров.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что, например, один из лауреатов уже 7 лет работает по принципу lean-технологий.

"Экономический эффект в результате составляет почти полмиллиарда рублей. И это только один пример передовых технологий управления, которые сейчас активно развиваются в мировой практике", - уточнил Протасов.

Присуждение государственных наград в области менеджмента качества принято во многих странах мира. В России Премия правительства в области качества учреждена в 1996 году. За более чем двадцатилетнюю историю конкурса звания лауреата были удостоены почти 200 предприятий и организаций.