Евросоюз уведомил Киев о возможном прекращении "безвиза"

Еврокомиссия недовольна тем, как Украина соблюдает введенный в 2016 году режим визовой либерализации, упрощенно и ошибочно называемый в этой стране "безвизовым". Годовой отчет ЕК о функционировании этого механизма - а кроме Украины упрощенным порядком въезда в Евросоюз пользуются граждане Грузии, Албании, Сербии, Македонии, Молдавии - не сулит украинцам ничего хорошего. Еврокомиссия поместила Украину на место едва ли не главного нарушителя установленного порядка и уже выдвинула Киеву политические требования для продления его действия.

Администраторы шенгенской зоны констатировали, что за 2018 год количество нарушений украинцами условий безвизового режима увеличилось на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, поэтому в ЕС не впустили 33,105 тысячи украинцев, что является рекордом. Почти столько же - 33,485 тысячи человек с украинскими паспортами были признаны нелегальными мигрантами, что на 13 процентов больше показателя прошлого года. Под "нелегалами" ЕК понимает граждан Украины, превысивших положенный срок пребывания на территории единой Европы и не оформивших при этом рабочие визы, иными словами - гастарбайтеров.

Украина остается транзитной страной для разного рода незаконных товаров, поставляемых в ЕС

Отдельным пунктом в отчете идет разъяснение сопутствующих опасностей, которые несет для Европы миграция из Украины. "Украина остается транзитной страной для разного рода незаконных товаров, поставляемых в ЕС. Украинские преступные группировки продолжают участвовать в мошеннических схемах с акцизами, в частности, при контрабанде сигарет. Особенно активны группы контрабандистов, управляемые гражданами Украины из Турции и Греции по маршруту западных Балкан", - сказано в отчете. Таким образом, проблема "региональной торговли", в украинском случае сводящаяся к мелкооптовым, но массовым поставкам контрафактных сигарет, алкоголя, бензина и другого "сырья" в Польшу, Румынию и Венгрию, - вынесена на общеевропейский уровень. И это помимо уже вскрытых каналов поставок оружия и наркотиков из Украины в Европу, а также многочисленных случаев работорговли, под которой, в том числе, понимается и отправка в европейские бордели украинских девушек.

Для продолжения безвизового режима - а он, напомним, предоставлялся не навсегда и предусматривает процедуру экстренного прекращения, на чем настаивали Берлин и Париж - европейские власти выставили Киеву семь требований. Из них непосредственное отношение к миграции имеют только два -

"срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством" и "организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках режима визовой либерализации". Остальные целиком лежат в политической сфере. Наконец, в ЕК требуют от Киева "повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с организованной преступностью, в том числе киберпреступностью" .

Если Киев не исполнит эти требования, то уже в следующем отчете ЕК может появиться рекомендация лишить Украину такого долгожданного "безвиза". Ведь с точки зрения европейских соседей, свою задачу он уже выполнил: за год в Польшу, Чехию, Германию, Венгрию выехало до 4 миллионов квалифицированных украинских работников, то есть все желающие, а исключительно туристический поток - желающие "выпить венского кофе", как это рекламировалось на Украине - не увеличился. Иными словами, плюсы "безвиза" с Украиной для ЕС закончились, остались одни минусы, и значит - границу можно снова закрывать.