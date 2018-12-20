В следующем году в регионах федеральные обязательные общедоступные телеканалы полностью перейдут на цифровой формат вещания. Сейчас они работают и в аналоговом режиме, который серьезно уступает "цифре" по качеству картинки и звука.

Хорошо смотреть и слушать хотят все. Но очень многие наши читатели страшатся этих перемен, о чем они в последнее время постоянно сообщают редакции. Слухи, мифы и заблуждения о переводе федеральных каналов на цифровое вещание в интервью "Российской газете" развеял генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

В Твери все было готово

Первым регионом, где федеральные телеканалы полностью перешли на цифру, стала Тверская область. Случилось это 3 декабря 2018 года. Говорят, регион оказался не готов к пилотному отключению аналогового телевидения.

Андрей Романченко: Как раз этот регион был наиболее готовым к переходу на "цифру". И то, что он стал первым, случилось по инициативе самих вещателей телеканалов.

Во-первых, в Тверской области уже более четырех лет работают 10 цифровых каналов первого мультиплекса. Во-вторых, еще в прошлом году в Тверской области были запущены региональные "врезки" в эфир каналов ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24" и радиостанция "Радио России"). Из 1,3 миллиона жителей 157 тысяч человек впервые были охвачены региональным вещанием этих каналов. Раньше эти люди не имели доступа к местным программам ВГТРК. В-третьих, еще в начале ноября опережающими темпами в Тверской области были запущены каналы второго мультиплекса - десять обязательных общедоступных каналов. И все население области получило 20 каналов в хорошем качестве и со стереозвуком.

Теперь охват населения Тверской области наземным эфирным вещанием стопроцентный. То есть в регионе нет ни одного человека, который не мог бы принимать наше наземное эфирное цифровое вещание.

Местные каналы не закроют

А многие местные тверские каналы приказали долго жить? Какая участь ждет региональные телеканалы?

Андрей Романченко: И опять все не так. Да, 3 декабря в 9.15 утра ведущий ГТРК "Тверь" в прямом эфире попрощался с аналоговым вещанием. После чего 100 передатчиков 11 федеральных каналов были отключены. Но это не значит, что отключены остальные. Остался ряд местных каналов, в том числе "Тверской проспект". Они продолжают работать в аналоге.

За ценами следит ФАС

Чтобы настроить свой старый телевизор на "цифру", надо купить специальную приставку либо новый телевизор. В Тверской области они вмиг взлетели в цене! И большинству тверчан оказались теперь не по карману. Тоже, скажете, такого нет?

Андрей Романченко: Такое было, но быстро навели порядок. Действительно, в магазинах быстро закончились дешевые модели приставок по цене в среднем по 800 рублей, в наличии остались только дорогие модели. Региональные власти совместно с Минпромторгом России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) приняли необходимые меры, чтобы обеспечить для покупателей выбор цифровых приставок по карману.

И сегодня в Тверской области такой выбор есть. И он будет дальше. Министерству промышленности и торговли и ФАС правительство дало поручение внимательно смотреть за тем, чтобы в торговых сетях были и приставки, и телевизионные приемники, в том числе и нижнего ценового сегмента. А ФАС в силу своих полномочий может еще влиять на то, чтобы не было такого взрывного роста цен на приставки и на телевизоры.

Мы тоже еженедельно мониторим эту ситуацию по стране. Каждый понедельник мне докладывают о ценах и количестве моделей. На сегодня в продаже в торговых сетях более двух тысяч моделей цифровых телевизоров. Их стоимость начинается от 5650 рублей. В продаже 230-235 моделей цифровых приставок, их стоимость начинается от 780 рублей.

Волонтеры денег не берут

То есть вы тверской опыт оцениваете положительно? Бояться другим регионам не надо?

Андрей Романченко: Бояться? Но чего? Что будут смотреть в прекрасном качестве со стереозвуком совершенно бесплатно 20 федеральных каналов? Мне кажется, здесь радоваться надо. А что касается Тверской области, то для того это и пилотный регион, чтобы отработать все возможные проблемы. И предусмотреть, чтобы они не повторились в других регионах.

И на что в других регионах надо обратить особое внимание?

Андрей Романченко: По большому счету в Тверской области все идет достаточно позитивно. А другим регионам надо сразу обратить внимание на то, какая ситуация с продажей приставок в торговых точках, причем именно нижнего ценового сегмента.

Но людей волнует и другое. Пожилым людям не под силу подключить антенну и приставку для приема цифрового телевидения. Предполагается ли помощь нуждающимся?

Андрей Романченко: В Тверской области правительство создало очень хорошую опору в виде волонтерского движения. Более тысячи волонтеров. Они одеты в форму с нашей цифровой бабочкой, на куртках написано "Цифровое эфирное телевидение", чтобы люди понимали, кого они пускают домой. Волонтеры были обучены в филиале нашего предприятия. Они знают, как подключаются приставки, как настраиваются телевизоры. И как раз через "горячую линию" можно вызвать волонтера на дом. Они ездят и по малонаселенным пунктам.

Руководителям других регионов, которым предстоит переход на "цифру", я всегда привожу этот положительный пример.

Наши читатели сообщают, что за подключение волонтеры берут деньги.

Андрей Романченко: Быть такого не может. Если просили деньги, значит, это мошенники. Не пускайте их в квартиру.

Регионы помогут материально

Не у всех есть деньги даже на приставку. Эти люди волнуются, что останутся без телевещания.

Андрей Романченко: Не надо волноваться. Все регионы обязаны разработать программы поддержки малоимущих при переходе телевещания с аналога на "цифру". Сейчас все регионы активно включились в эту работу.

Например, правительство Тверской области приняло решение компенсировать малообеспеченным людям затраты на приобретение приставки. На это выделили 6 миллионов рублей. Чтобы получить компенсацию, достаточно обратиться в МФЦ, подтвердить свой месячный доход (компенсация предусмотрена для граждан с доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума региона), предоставить чеки за купленную приставку. Компенсацию уже получили несколько сот человек. И процесс продолжается.

В Магаданской области губернатор поручил в максимально короткие сроки организовать поставку приемного оборудования для обеспечения малоимущих.

В Приморье на компенсацию могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные. В Ненецком автономном округе малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане смогут бесплатно получить комплекты оборудования. На Ямале помощь оказывают через муниципальные образования с помощью межбюджетных субсидий. В Югре внесены специальные изменения в действующее постановление. А в Сахалинской и Ярославской областях уже действуют нужные региональные законодательные акты, в которые даже не потребовалось вносить изменения.

Со спутника - бесплатно

Надо ли будет платить за 20 федеральных каналов, переведенных на "цифру", если это спутниковое телевидение? В некоторых СМИ писали, что у спутниковых операторов они будут бесплатными только первые пять лет.

Андрей Романченко: Если в вашей местности недоступен цифровой сигнал РТРС, платить не придется. Список этих населенных пунктов уже передан спутниковым операторам.

7 декабря этого года Госдума в первом чтении утвердила изменения в законе "О связи". Они обязывают спутниковых операторов предоставлять бесплатный доступ к цифровым эфирным каналам для жителей отдаленных населенных пунктов. Спутниковые операторы подтвердили свою готовность обеспечить людей бесплатными каналами.

Как в этом случае будут проходить подключения?

Андрей Романченко: Для подключения к сети спутникового оператора пользователю нужно приобрести приемное оборудование, поддерживающее сеть выбранного оператора, и заключить с ним договор. Оператор не вправе брать с пользователя абонентскую плату за 20 эфирных каналов.

Разрешена лишь разовая плата за подключение при заключении договора. Спутниковые операторы работают в тесном контакте с администрациями субъектов Российской Федерации. И есть договоренность, что операторы будут давать 30-процентную скидку на стоимость комплектов для приема спутника.

А как быть абонентам кабельного телевидения?

Андрей Романченко: А у них есть выбор. Они могут один раз заплатить, чтобы купить приставку, и бесплатно смотреть 20 каналов. Либо остаться клиентами кабельных операторов и платить, как и прежде.

В четыре раза дешевле

Говорят, что затраты на создание цифровой телесети слишком высокие. Зачем нужно было тратить десятки миллиардов на инфраструктуру для цифрового эфирного вещания?

Андрей Романченко: Эфирная платформа - единственная, которая может обеспечить большинство населения бесплатным цифровым сигналом. До начала стройки в 2010 году почти половина жителей России (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. Только в 41 регионе филиалы ВГТРК обеспечивали местным вещанием жителей за пределами административного центра и только одним каналом - "Россия 1". Затраты России на обеспечение людей цифровым ТВ выглядят скромно на фоне зарубежных. На охват "цифрой" одного домохозяйства нужно затратить около полутора тысяч рублей (1582). Это в семь раз меньше, чем в Великобритании, и в три раза меньше, чем в Испании. При этом 90% бюджета строительства цифровой телесети в России было направлено на охват телесигналом 40% жителей небольших поселений. Это в основном удаленные и труднодоступные районы. Так решена проблема неравного доступа к СМИ между городскими и сельскими жителями. И для вещателей распространение цифрового сигнала дешевле. Сопоставимая сеть вещания в аналоге была только у Первого канала. Мы смотрели его расходы на распространение сигнала. И после полного перехода на "цифру" в середине 2019 года они станут в четыре раза меньше.

График отключений аналогового ТВ по регионам

11 февраля аналоговое вещание отключат в Магаданской области и Чечне, а также в Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской и Ульяновской областях.

15 апреля в 20 субъектах: Амурская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Новгородская область, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Сахалинская область, Ставропольский край, Тюменская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 июня на цифровое телевидение перейдут остальные 57 российских регионов: Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Севастополь, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чукотский автономный округ.

Как понять, что у вас аналоговое ТВ и его отключат

Если у вас на телеэкране есть буква "А" рядом с логотипом телеканала, то вы принимаете аналоговое телевидение и вам следует настроить телевизор на прием "цифры". Буква А есть на логотипах восьми телеканалов: Первый канал, "Россия 1", НТВ, ТНТ, "Пятый канал", "Рен ТВ", СТС и "Звезда".

Как выяснить, что у вас телевизор может принимать нужный стандарт вещания

У многих россиян уже есть "плоские" телевизоры, но и среди них есть такие, которые не подходят для приема цифрового вещания. И на это надо обратить внимание. Приемник должен поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об этом указана на нем. Чтобы такой телевизор ловил цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Пока домов, где есть такие общие антенны, единицы, и поэтому регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в цифровом формате. Основная часть оставшихся на крышах домов антенн - аналоговая. Их надо постепенно менять на дециметровые.

Если в квартире три аналоговых телевизора, к каждому придется покупать приставку?

Если зрители хотят смотреть на каждом телевизоре разные каналы, то нужны разные приставки. Если подключить одну приставку к нескольким телевизорам, то переключение канала пультом сменит канал на всех телевизорах.

Сколько времени займет перенастройка телевизора? Как это сделать самому?

Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного ТВ DVB-T2 не требует специальных навыков, не занимает много времени. Не более 20 минут. В данном случае нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В большинстве цифровых телевизоров и в приставках есть встроенный индикатор уровня сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала.

Для аналогового телевизора помимо антенны нужна специальная приставка.

Виды вещаний

Эфирное телевидение распространяет сигнал с помощью наземных станций-ретрансляторов. Этот вид телевидения наиболее распространен сегодня в России. Есть аналоговое и цифровое эфирное вещание. Сигнал передается по воздуху, с использованием радиочастот.

Кабельное телевидение - передача сигнала идет по кабельным сетям. Операторы кабельного телевидения у себя "собирают" пакет каналов для своих абонентов из разных источников, в том числе с эфира, спутника, и передают его пользователю по кабелю. Своего контента у таких вещателей обычно очень мало.

Спутниковое телевидение - вещание идет с помощью спутника, "подвешенного" на околоземной орбите. Сигнал принимается телезрителями на индивидуальную антенну-тарелку и преобразуется для показа на телеэкран с помощью приставки. Оператор спутникового телевидения также собирает каналы в пакеты, которые транслирует пользователям.

Отличие эфирного от неэфирного вещания

Сопоставимым охватом обладает только непосредственное спутниковое вещание, но оно традиционно платное. Обеспечить всех спутниковыми тарелками с бесплатной абонентской платой было бы дороже. И такого прецедента нет в мировой практике. Кабельное ТВ и IPTV тоже платные. Плюс они ориентированы на города.

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения - это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования.

Что такое мультиплекс

Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну радиочастоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов.

1-й мультиплекс: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" и три радиостанции: "Вести ФМ", "Радио Маяк", "Радио России".

2-й мультиплекс: в состав второго мультиплекса входят "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Чем цифровое вещание лучше аналогового

Если аналоговый сигнал идет как непрерывная волна, которая постоянно передает сигнал, что вызывает помехи, то цифровой - разрезает привычную волну на много мелких частей, которые позволяют практически полностью исключить из эфира помехи - они фильтруются специальной программой. Поэтому с переходом на "цифру" можно будет забыть про искажение картинки. При передаче изображения в аналоговом эфире передается не каждый кадр, а только те элементы кадра, которые изменили свои характеристики (цвет, яркость и т.п.) по отношению к предыдущему кадру. В "цифре" идет постоянный поток передачи данных, а не фрагментированный. Третья особенность цифрового телевидения - это наличие сопутствующих сервисов.

Куда обращаться?

Телефон "горячей линии" РТРС: 8-800-220-20-02

Звонок бесплатный по всей России. Здесь ответят на все вопросы о подключении цифрового телевещания.

На сайт смотрицифру.рф. Там можно найти ближайшую к вашему месту проживания телебашню, а также узнать номера каналов для настройки приемного оборудования.