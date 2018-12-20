Головин пропустит четыре матча из-за дисквалификации

Как сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, столь серьезное наказание наложено на россиянина за удаление в матче 18 тура Лиги 1 против "Лиона" (0:3). При этом дисквалификация распространяется не только на чемпионат, но также на Кубок Франции и Кубок лиги.
Головин получил прямую красную карточку за фол против Набиля Фекира. Прежде чем принять такое решение, арбитр Клеман Тюрпен обратился к видеоповтору. Это удаление стало для Головина первым во Франции, до этого он трижды получал предупреждения.
Россиянин перебрался в "Монако" минувшим летом из московского ЦСКА. После ЧМ-2018, где Головин был одним из лучших в составе сборной России, к нему проявил интерес ряд европейских клубов, в их числе были "Ювентус" и "Челси". Однако сам Александр в итоге сделал выбор в пользу "монегасков".