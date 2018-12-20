Головин пропустит четыре матча из-за дисквалификации

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит ближайшие четыре матча своей команды. Такое решение принято дисциплинарным комитетом французской Лиги 1.

Как сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, столь серьезное наказание наложено на россиянина за удаление в матче 18 тура Лиги 1 против "Лиона" (0:3). При этом дисквалификация распространяется не только на чемпионат, но также на Кубок Франции и Кубок лиги.

Головин получил прямую красную карточку за фол против Набиля Фекира. Прежде чем принять такое решение, арбитр Клеман Тюрпен обратился к видеоповтору. Это удаление стало для Головина первым во Франции, до этого он трижды получал предупреждения.

Россиянин перебрался в "Монако" минувшим летом из московского ЦСКА. После ЧМ-2018, где Головин был одним из лучших в составе сборной России, к нему проявил интерес ряд европейских клубов, в их числе были "Ювентус" и "Челси". Однако сам Александр в итоге сделал выбор в пользу "монегасков".