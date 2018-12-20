Головин пропустит четыре матча из-за грубости

Футболист "Монако" Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в матче чемпионата Франции с "Лионом".

Россиянин получил прямую красную карточку за грубую игру против Набиля Фекира. К слову, арбитр удалил Головина после просмотра видеоповтора.

Произошло это в начале второго тайма, когда "Лион" вел в счете 2:0. Оставшись без Александра, монегаски пропустили еще один мяч. Потерпев поражение, команда Тьерри Анри осталась на предпоследнем 19-м месте в таблице национального первенства.

Что касается Головина, то наказание будет распространяться на матчи чемпионата Франции, Кубка страны и Кубка Лиги. Александр не поможет монегаскам во встречах с "Генгамом", "Марселем", "Ниццей" и "Страсбуром".

Вернуться россиянин может к игре 22-го тура французского чемпионата на выезде с "Дижоном". Всего за "Монако" Александр провел 12 матчей во всех турнирах.